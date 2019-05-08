竹縣警設計創意早安圖片 強化交通宣導

2019-05-08 19:25 中央社 新竹縣8日電



新竹縣交通警察隊設計「早安safe」問候圖片，今天發表，交通隊長陳鴻德表示，民眾用通訊軟體Line傳圖片彼此問好是常態，藉由問候圖片強化交通宣導，提醒民眾注意行車安全。

新竹縣政府警察局交通警察隊設計「早安safe」問候圖片，今天正式發表，陳鴻德說，網路通訊發達，民眾利用Line傳送圖片向親朋好友道早安，已是生活一部分，透過「早安safe」問候圖片，也提醒民眾注意行車安全，讓民眾在打招呼時，同時達到交通宣導效果，一舉兩得。

陳鴻德表示，民眾藉由Line傳早安問候圖片，圖片類型很多，如風景照、美女照、或搞笑照等，也習慣看完後再傳給其他朋友或群組等。因此，他將早安問候圖片概念延伸連結至交通宣導，把相關的宣導圖片寫上問候語詞，設計成「早安safe」問候圖片，民眾在傳遞問候圖之際，也能彼此提醒注意行車等交通安全事項。

陳鴻德指出，交通警察隊設計製作「早安safe」問候圖，結合交通安全觀念的小叮嚀，如「路口停看聽、行人優先行」、「開車不當低頭族」、「闖紅燈，你的生命亮紅燈」等交通安全語句，藉由網路無遠弗屆，及通訊軟體易轉傳的特性，讓交通宣導成為日常生活問候的一部分。