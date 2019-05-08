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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

影／多重障礙孩童圓夢 多虧有他們相助

2019-05-08 18:12聯合報 記者張雅婷╱即時報導

對一般幼童而言，想要做點什麼其實都不難，但對多重障礙的幼童來說，做什麼都是一個實現夢想的機會，心路基金會新竹分會今起展示為期12天的「FUN手做~夢想發表會」，帶著30個身心障礙孩童，為期5個月，走出教室，在元大文教基金會、Big City遠東巨城購物中心、水牛學校、玩印工作室、愛吃魚的狗及志工支持下，透過水牛農耕、絹印、手作點心課程等活動圓夢成真。

心路基金會於民國94年辦理新竹市兒童日間服務中心，提供0至6歲身心障礙、發展遲緩孩童之早期療育，及7至12歲國小課後照顧服務，心路基金會執行長張玲表示，「心路的使命是支持障礙者參與社會」，她認為，即便身心障礙孩童身心有缺陷，但也和一般孩童一樣有圓夢的權利。

考量到身心障礙孩童的需求，圓夢計畫基地在竹北東海，鄰近的3個授課單位水牛學校、玩印工作室、愛吃魚的狗，讓孩子們可以分組同時進行各5次水牛農耕、絹印、手作點心課程，透過15次課程，心路基金會紀錄孩子與授課老師、志工互動的珍貴畫面，孩子們親手做的作品，都在「FUN手做~夢想發表會」展覽中一一被呈現。

心路孩童陽陽在水牛學校課程中，不畏體型龐大的水牛，開心地騎在牛背上或是幫水牛洗澡，而水牛也在洗澡後回送熱情的吻，雙方迸出人和動物最真摯的情誼；阿憲則在絹印活動中，展現對色彩的天份，還現場當起小老師帶領著大家玩顏色，一起絹印T恤，打造自己獨一無二的作品；愛做點心的小羽在點心課程中，與志工一同將餅乾敲碎、淋上卡士達醬、舖排新鮮的草莓在罐子上層，從無到有一同將素材變成美味可口的罐裝點心，她說，「我做的點心很好吃，我想跟爸爸媽媽分享」。

元大文教基金會副執行長曹秀雲表示，和心路孩子們互動時，看到他們不被社會所框架，只要是喜歡的事，都比大人更有勇氣去追求和嘗試，見證孩子克服自己恐懼的努力。

「FUN手做~夢想發表會」於即日起至5月19日下午1點至晚上9點，在Big City遠東巨城購物中心2樓迴廊展出，另有自閉症VR體驗活動，活動詳細資訊，請電洽心路基金會新竹分會（03）562-6210，或搜尋臉書粉絲專頁「心路。新竹×好天天日記」查詢。

心路基金會新竹分會今起展示為期12天的「FUN手做~夢想發表會」，詳細記錄帶著3...
心路基金會新竹分會今起展示為期12天的「FUN手做~夢想發表會」，詳細記錄帶著30個身心障礙孩童，為期5個月，走出教室的圓夢過程。記者張雅婷／攝影
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心路基金會新竹分會今起展示為期12天的「FUN手做~夢想發表會」，詳細記錄帶著3...
心路基金會新竹分會今起展示為期12天的「FUN手做~夢想發表會」，詳細記錄帶著30個身心障礙孩童，為期5個月，走出教室的圓夢過程。記者張雅婷／攝影
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心路基金會新竹分會今起展示為期12天的「FUN手做~夢想發表會」，詳細記錄帶著30個身心障礙孩童，為期5個月，走出教室的圓夢過程。記者張雅婷／攝影
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心路基金會新竹分會今起展示為期12天的「FUN手做~夢想發表會」，詳細記錄帶著30個身心障礙孩童，為期5個月，走出教室的圓夢過程。記者張雅婷／攝影
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心路基金會新竹分會今起展示為期12天的「FUN手做~夢想發表會」，詳細記錄帶著30個身心障礙孩童，為期5個月，走出教室的圓夢過程。記者張雅婷／攝影
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心路基金會新竹夢想
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