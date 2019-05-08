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台灣程式大賽史上最年輕 小二生勇奪國際首獎

2019-05-08 17:27聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市東園國小二年級學生彭亮瑜、賴品豪參加「奇幻盃全球挑戰賽」(簡稱WLRC)，摘下6至8歲組世界冠軍，創下台灣參加國際程式大賽奪獎選手年齡最低紀錄，贏得5000美元獎金。教練林佳妏表示，學生利用課餘時間學習，花費約6個月準備比賽，今年競賽主題鎖定海洋保育議題，他們設計收集海洋垃圾的機器人配件並設計路線進行打撈，把迷失的海洋生物送回牠們原始的棲息地。

「奇幻盃全球挑戰賽」是美商奇幻工房自2015年起為全球學童舉辦的年度賽事，結合程式語言、STEAM教育、團隊合作、表達能力的綜合成果展現，今年「奇幻盃全球挑戰賽」共有來自69國家、近7900隊伍，共計3萬5千名學童參賽，經過一番激烈淘汰，511隊晉級總決賽，台灣共有6支隊伍進入最後階段，並奪得6至8歲組世界冠軍、9至11歲組第4名及第6名。

年僅8歲的彭亮瑜、賴品豪為了比賽，不但到新竹海邊進行實地觀察與拍攝，在設計護送海洋生物回家的關卡時，兩人因為都很愛吃，因此想到以竹筷作為機器人配件，但後來效果不佳，兩人又試了平時吃冰淇淋時用的挖勺來測試，意外達成任務，成為擊敗對手的致勝關鍵，並獲得評審青睞，奪下冠軍。

新竹市東園國小二年級學生彭亮瑜、賴品豪參加「奇幻盃全球挑戰賽」(簡稱WLRC)，...
新竹市東園國小二年級學生彭亮瑜、賴品豪參加「奇幻盃全球挑戰賽」(簡稱WLRC)，摘下6至8歲組世界冠軍，創下台灣參加國際程式大賽奪獎選手年齡最低紀錄。記者張雅婷／攝影
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新竹市東園國小二年級學生彭亮瑜、賴品豪參加「奇幻盃全球挑戰賽」(簡稱WLRC)，...
新竹市東園國小二年級學生彭亮瑜、賴品豪參加「奇幻盃全球挑戰賽」(簡稱WLRC)，摘下6至8歲組世界冠軍，創下台灣參加國際程式大賽奪獎選手年齡最低紀錄。記者張雅婷／攝影
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