影／從賣錢變成要付費 廚餘堆肥生質化最大困境

2019-05-08 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



國內防範非洲豬瘟，環保署針對廚餘處理力推堆肥、生質能，到今年2月底已陸續補助各縣市添購廚餘脫水及破碎設備，總經費達10億元，未來環保署並將朝「去養豬化」推動，但廚餘從可以賣錢到未來變成可能要交處理費，民間回收業者觀念轉變的困難，仍是目前最大困境。

環保署一連2天在苗栗縣三義西湖渡假村辦理多元垃圾處理技術觀摩及縣市環保局科長策略營，邀請歐洲商會及相關廠商展示新興處理設備及技術，盼藉由技術媒合平台結合國內產業優勢，效法歐盟發展多元垃圾處理技術。

環保署環境督察總隊長李健育指出，變賣廚餘過去是鄉鎮市公所的一筆收入，但國內面臨數次豬瘟及去年非洲豬瘟威脅後，用廚餘養豬引來「防疫漏洞」的質疑，因此環保署也思考用不同管道來處理廚餘，目前朝供應堆肥、生質能的方向推動。

他指出，廚餘以往多「原汁原味」交清潔隊或民間業者回收供應養豬，但製作堆肥、生質能發電，不能有這麼多水份，必須改變收集方式，因此環保署先補助各地公部門設置廚餘脫水、粉碎設備，讓廚餘成為乾燥的有機成分後，再提供堆肥廠、生質能廠發酵處理，每噸費用推估2500到3500元。

李健育坦言，國際上處理廚餘的費用高於垃圾處理，且有各式大、小處理設備，但在國內，廚餘回收業者從可賣錢到未來可能還要繳處理費，難免排斥經營型態改變，這是目前推動廚餘多元處理的一項困境；此外，家戶、工廠、餐廳、賣場也都可使用設備自行將廚餘這些有機廢棄物製作堆肥供應花圃、契作農戶，但同樣都面臨的「經費」的問題。

會場外展示廠商的各項廚餘處理、堆肥製作等設備，有的堆肥機如家用脫水機、小冰箱的體積，廚餘瀝乾後倒入發酵，7天就可完成堆肥，也有的設備一天就可完成，還有清洗廚餘桶的專業設備，免去人工沖洗麻煩。

兩天的多元垃圾處理技術觀摩及縣市環保局科長策略營，出席技術媒合平台的廠商、各縣市環保局、專家學者逾150人。