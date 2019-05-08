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失智透過照護據點共學 有助延緩退化

2019-05-08 16:15聯合報 記者張弘昌╱即時報導

聯新南桃園失智共同照護中心，攜手失智社區服務據點，今天舉行成果發表，邀請個案與家屬現身說法分享心得。罹患輕度失智80歲李伯伯，拿著親手製作相框和盆栽作品，說明靠手做園藝及美勞課程，幫助他生活能夠自理。

住桃園市偏遠復興山區80歲李伯伯，同住妻子白天要外出擺攤做生意，剩他獨自在家，曾因出門後找不到回家的路，聽過的事情容易忘記，懷疑可能是失智。

復興區高揚威家醫科診所，是失智共同照護中心服務據點診所，李伯伯經轉介到聯新國際醫院檢查，2周後確認為輕度失智。他經安排每周到失智照護據點上課後，家人反應個性變得活潑，跟家人、朋友比較有話聊，肌肉也比之前有力氣，生活自理能力明顯進步。

分不清是否吃過飯，找不到回家的路或是聽過即忘，這些症狀不一定是健忘，而可能是失智症前兆。聯新國際醫院失智暨帕金森中心主任林衛邑表示，失智症無法治癒，如果能早期發現診斷，以藥物治療搭配延緩失能課程，多管齊下有助延緩病情退化。

林衛邑表示，健忘只是失智症狀其中之一，患者可能會有性情改變、不愛講話，甚至失去學習能力，能早診斷治療，以藥物控制病情，讓失智症病人和照顧者，學習如何面對失智，能減緩失智症退化速度，也減輕對家庭的壓力和負擔。

60歲鍾黃阿嬤退休前是學校音樂老師，為人親切和藹，受到學生的喜愛，但是罹患中度失智症後，就變得跟其他人沒有互動，只活在自己的世界。

鍾黃阿嬤的先生分享陪伴照顧5年來的心路歷程。他說，太太參加失智社區服務據點課程後，陸續接觸音樂、美術勞作課程，她的肢體會跟著音樂擺動，也會向大家簡單問候「早、謝謝」，情緒變得比較愉快。

聯新國際醫院去年成立聯新南桃園失智共同照護中心，並開設神經內科暨記憶特診，由神經內科主治醫師、心理師、個案管理師共同提供服務。藉由診斷、治療、照顧諮詢，到資源轉介的一條龍式服務，加速確診流程，協助從社區發現輕度及輕度個案，讓失智症可以早期發現、早期診斷，有效縮短就醫等待時間，到今年4月已協助確診460名失智症患者。

桃園市目前有4家失智共同照護中心，17處失智社區服務據點。聯新南桃園失智共同照護中心目前輔導7處據點，為全桃園最多的失智共照中心。失智社區服務據點提供，肌力訓練、桌遊、園藝、職能和音樂輔導等課程；另外針對家屬也規畫家庭照顧技巧培訓及家屬支持團體等活動，希望能提升個案及家屬生活品質。

聯新國際醫院南桃園失智共同照護中心，今舉辦成果發表，圖為失智者平日到攜手失智社區...
聯新國際醫院南桃園失智共同照護中心，今舉辦成果發表，圖為失智者平日到攜手失智社區服務據點上課情形。記者張弘昌／攝影
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聯新國際醫院南桃園失智共同照護中心，今邀90歲輕度失智李先生（左二）現身說法，轉...
聯新國際醫院南桃園失智共同照護中心，今邀90歲輕度失智李先生（左二）現身說法，轉介就醫及到基層社區服務據點上美勞、園藝課程後，讓他更開朗活潑，肌肉也比以前更有力。記者張弘昌／攝影
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聯新國際醫院南桃園失智共同照護中心，今邀90歲輕度失智李先生（中）現身說法，轉介...
聯新國際醫院南桃園失智共同照護中心，今邀90歲輕度失智李先生（中）現身說法，轉介就醫及到基層社區服務據點上美勞、園藝課程後，讓他更開朗活潑，肌肉也比以前更有力。記者張弘昌／攝影
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失智症患者桌遊
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