親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

五大電信災防訊息測試 下午4時登場

遭批養肥貓還招商不力 航空城發聲明回應

2019-05-08 14:30聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園市航空城公司昨日在市議會進行工作報告，有多位議員質疑養肥貓、招商不力，航空城公司今日發表聲明，除了提到公司人事費用四年間已縮減11%，並提到明年配合航空城計畫公告區段徵收期程，預計明年4月順利推動招商。

航空城公司表示，現階段將配合航空城計畫，明年4月公告區段徵收期程，並同步辦理「產業專區優先區」招商業務，同時針對優先進駐產業，包括雲端運算產業、國際物流產業、航空輔助相關產業、生物科技產業、智慧車輛產業、綠能產業等進行產業深度交流，預計明年4月順利招商。

航空城公司指出，去年預算編列3,957.9萬，航空城公司虧損自99年縣府時期成立，截至去年累積虧損為1億2,829萬，其中人事費用，已從103年度52%降至今年度41%，現階段航空城為配合航空城計畫推展期程，進行招商及行銷業務，帶動產業發展，航空城公司人員運用均適才適所，全力進行籌備工作，期能轉虧為盈為市民打造最大經濟福祉的經營目標之宗旨邁進，在市府取得產業專區土地前，啟動航空城計畫成功發展以利翻轉政策性虧損狀態。

航空城公司提到，未來將與中央部會、學術單位、國際產業，共同全力推動航空城計畫，將針對產業專區優先區接洽潛在產業投資者積極進行預招商，並且將依中央及桃園市政府招商政策，共同推動桃園航空城亞洲矽谷創新研發中心等開發案。

航空城區段徵收
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

議員批航空城「養肥貓」 王義川：自前年減薪降職

2019-05-07 23:26

回收商不收 又不能進焚化爐 湖口堆3千噸資收物

2019-05-07 23:21

苗縣審石虎條例 議會直播 正反方激戰

2019-05-07 23:18

桃市表揚模範公務員 8年級客家妹成翹楚

2019-05-07 23:14

機捷月花45萬開辦免費接駁公車 1天僅40人搭乘

2019-05-07 23:12

納骨塔就在家上方 里民大會決議成立自救會抗爭

2019-05-07 21:57

歡慶母親節 桃園醫院護理師熱舞逗樂長輩

2019-05-07 20:20

紓解孕期與生產的壓力 助產師成為孕婦溝通橋梁

2019-05-07 19:57

25萬勞工僅5位勞檢員把關 羅美文批竹縣處分率低於全國

2019-05-07 19:44

竹市推出行動歡唱車 爺奶想唱就唱KTV還能玩Wii

2019-05-07 19:10

注重孕婦生產品質 桃醫推「溫柔生產」全程照護

2019-05-07 18:56

有愛大聲說！台積電志工領孩童為母親做蛋糕、洗腳

2019-05-07 18:33

礫間帶淨水試營運 龍潭運動公園恢復大片草皮

2019-05-07 18:11

機捷A8轉運站BOT案 今年11月動工

2019-05-07 17:31

竹市近3千萬透天厝二拍流標 下次競拍將降價

2019-05-07 17:31

住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大

2019-05-07 16:37

托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39

竹市加碼旅遊補助 推五大活動玩翻新竹

2019-05-07 14:29

桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假

2019-05-07 11:05

峨眉鄉前瞻提升道路品質計畫完工 內政部長率隊會勘

2019-05-07 11:05

新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

機捷北車微循環接駁巴士運量低 桃市議員要求改善

2019-05-07 15:52

影／苗栗石虎條例草案爭議再起 議員各自表述交鋒

2019-05-07 14:55

影／回收做白工？湖口鄉不能賣的資收物堆3千噸

2019-05-07 14:31

八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員

2019-05-07 11:34
看更多

熱門文章

森林祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」 又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39

母親節傳蔡總統要來送花 彰化警抱怨不能陪媽媽吃飯了

2019-05-07 19:32

住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大

2019-05-07 16:37

屏北交通樞紐啟動 以後23條路線公車從這裡發車

2019-05-07 15:31

「最大的小站」加「一個人的車站」 南迴線小站有意思

2019-05-07 20:35

台中機場如何定位？ 盧秀燕：不當廉航基地

2019-05-07 16:16

台灣廟宇這塊古木匾 清朝年號壽命僅69天相當罕見

2019-05-08 07:43

女警翹班吃蛋糕、喝咖啡？ 分局長霸氣揪團慶母親節

2019-05-07 17:19

說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47

托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39

觀光局主秘被傳是李佳芬閨蜜 韓國瑜：對認真女性不公平

2019-05-07 21:42

毒草銀膠菊入侵太平引恐慌 民代要求市府正視

2019-05-07 16:06

流標7次、6億元城際轉運站終發包 林右昌：市政要衝刺了

2019-05-07 18:21

納骨塔就在家上方 里民大會決議成立自救會抗爭

2019-05-07 21:57

台中輪胎倉庫大火 后里至市區空氣品質惡化

2019-05-07 20:11

牠們默默吃光候鳥食物 墾管處向外來掠食魚宣戰

2019-05-07 17:49

台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55

高市青年局長 連勝文前任特助林鼎超出任

2019-05-07 22:42

機捷A8轉運站BOT案 今年11月動工

2019-05-07 17:31

影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」

2019-05-07 15:45

為何全中運快閃？ 韓國瑜答非所問議員傻眼

2019-05-07 21:43

橋梁改建 台南下營區南59線20日全線封閉

2019-05-07 15:53

春吶潘恆旭毒品說惹議 屏縣府駁近3年未查獲

2019-05-07 19:38

要武荖坑生態、不要滑水道 網路掀起「拒建」連署瘋傳

2019-05-07 22:21

無聊遊客攀爬涼亭屋頂作勢「攻頂」 遭網友幹譙

2019-05-07 21:53

影／苗栗石虎條例草案爭議再起 議員各自表述交鋒

2019-05-07 14:55

台南安平將有無邊際泳池 還有獨特碼頭證婚

2019-05-07 17:51

美學復古 「藍皮火車」將保留

2019-05-07 23:55

挪北捷救命錢、延長車輛年限 柯文哲：不是什麼問題

2019-05-07 16:11

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11

1662線桃園後站到松山機場 5月29日開通

2019-05-08 12:28

議員勸留高雄 韓國瑜允「會認真拚市政」

2019-05-08 10:24

議員質疑主秘是閨密？ 韓國瑜：不要這麼負面

2019-05-08 11:20

高雄6月觀光代言人是虛擬偶像「虎妮」 明現身高雄

2019-05-07 16:38

影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方卻抓不到

2019-05-08 11:40

全國唯一化石主題園區 左鎮化石園區母親節開幕

2019-05-07 19:45

哇！超級海陸牛肉麵 母親節請媽媽吃1碗就夠了

2019-05-08 11:58

竹市近3千萬透天厝二拍流標 下次競拍將降價

2019-05-07 17:31

蘇揆核定新台馬輪經費11.4億元 改善馬祖對外交通

2019-05-07 17:35

南迴「解憂火車」一站一故事

2019-05-07 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top