遭批養肥貓還招商不力 航空城發聲明回應

2019-05-08 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市航空城公司昨日在市議會進行工作報告，有多位議員質疑養肥貓、招商不力，航空城公司今日發表聲明，除了提到公司人事費用四年間已縮減11%，並提到明年配合航空城計畫公告區段徵收期程，預計明年4月順利推動招商。

航空城公司表示，現階段將配合航空城計畫，明年4月公告區段徵收期程，並同步辦理「產業專區優先區」招商業務，同時針對優先進駐產業，包括雲端運算產業、國際物流產業、航空輔助相關產業、生物科技產業、智慧車輛產業、綠能產業等進行產業深度交流，預計明年4月順利招商。

航空城公司指出，去年預算編列3,957.9萬，航空城公司虧損自99年縣府時期成立，截至去年累積虧損為1億2,829萬，其中人事費用，已從103年度52%降至今年度41%，現階段航空城為配合航空城計畫推展期程，進行招商及行銷業務，帶動產業發展，航空城公司人員運用均適才適所，全力進行籌備工作，期能轉虧為盈為市民打造最大經濟福祉的經營目標之宗旨邁進，在市府取得產業專區土地前，啟動航空城計畫成功發展以利翻轉政策性虧損狀態。

航空城公司提到，未來將與中央部會、學術單位、國際產業，共同全力推動航空城計畫，將針對產業專區優先區接洽潛在產業投資者積極進行預招商，並且將依中央及桃園市政府招商政策，共同推動桃園航空城亞洲矽谷創新研發中心等開發案。