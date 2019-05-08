1662線桃園後站到松山機場 5月29日開通

2019-05-08 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



經國轉運站啟用後，為紓解桃園後站、春日路、桃園藝文特區往返台北需求，桃園市新闢1662「桃園 - 松山機場」國道客運路線，由統聯客運取得經營權，預計在5月29日開通，桃園市長鄭文燦今日在桃園後站啟用典禮活動記者會提到，有了1662客運路線，未來從桃園後站、藝文特區搭車，接上國道後，可快速抵達松山機場，而且行經行天宮站可轉搭捷運到其它地方，不但是民眾新選擇，也讓北桃距離更縮短。

桃園市長鄭文燦表示，桃園往返台北，雖有多條路線，但仍供不應求，特別是中正藝文園區，雖有國道客運9005及9023等路線提供往返內湖、士林等地公車路線，但市民經常反映有搭不上車問題，市府接獲民眾反映，於106年向交通部公路總局申請闢駛桃園經中正藝文園區至台北國道客運路線，紓解中正藝文園區民眾需求，增進桃園往返台北地區便利性。

桃園市交通局長劉慶豐說，1662路線由桃園火車站後站發車，沿途行經桃鶯陸橋、宋天宮、春日路、經國路、中正藝文園區、經國轉運站等處，經南崁交流道至松山機場，提供春日路、經國路、藝文園區等地民眾往返台北大眾運輸服務。

交通局提到，民眾雖可搭乘台鐵於台北車站或松山車站下車後，再轉搭台北捷運系統抵達松山機場，但車程時間將近1.5小時，未來若搭乘1662公車路線，可在1小時左右直達松山機場，不僅車程短、費用少，更可一車到底免轉車。對於經國路、藝文園區的居民更是方便，無需到火車站再轉搭火車到松山機場。