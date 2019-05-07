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納骨塔就在家上方 里民大會決議成立自救會抗爭

2019-05-07 21:57聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭份市上興里原寶恩納骨塔案停擺多年重啟施工，上興里民大會今晚也決議成立自救會，也隨之重啟抗爭，反對納骨塔到底。

頭份市上興里長陳仁成主持今晚里民大會，列席的苗栗縣政府民政處長彭基山則表達「依法行政」立場，納骨塔早於1991年台灣省政府核准設置，1994年、2004年取得建照、使用執照，重啟後業者2015年起申請，民政處都用最嚴苛標準，辦理啟用檢查，如果全部都過關，縣府也擋不住。

上興里民大會今晚搭棚開會，頭份市長羅雪珠、縣議員陳光軒、曾玟學、黎煥強、張淑芬及溫宜靜等人到場關心，約300名里民參加，他們群起激憤，質疑納骨塔環評、對外道路，距離學校、醫院及水源地、淨水廠過近，且就在社區上方，啟用又可能造成交通問題，居民20多年前已經抗爭一次，縣府答覆讓他們很無力，將成立自救會抗爭。

陳光軒、曾玟學表示，納骨塔缺乏公益性、必要性，但早於1991年就核准設置，檢視相關法規至今難以突破，不過，同時期頭份市元華納骨塔因檢核表疏漏，最後撤銷許可，縣府國家賠償3000多萬元，寶恩納骨塔檢核也有疑似狀況，縣府可以參考比照元華納骨塔案勇於承擔。

此外，寶恩納骨塔案是2013年拍賣1.6億多元拍賣移轉產權，後手是否有可以接續所有的證照等，都要進一步檢視，建請縣府邀主管內政部官員協調，了解地方心聲，並解答相關疑惑。

苗栗縣頭份市上興里原寶恩納骨塔案停擺多年重啟，引發附近居民抗爭。圖／本報資料照片
苗栗縣頭份市上興里原寶恩納骨塔案停擺多年重啟，引發附近居民抗爭。圖／本報資料照片
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苗栗縣頭份市上興里今晚里民大會，群情激憤反對納骨塔重啟。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市上興里今晚里民大會，群情激憤反對納骨塔重啟。記者范榮達／攝影
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苗栗縣政府民政處長彭基山（站立）強調「依法行政」立場，但會用最嚴苛標準，辦理啟用...
苗栗縣政府民政處長彭基山（站立）強調「依法行政」立場，但會用最嚴苛標準，辦理啟用檢查。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭份市上興里長陳仁成（站立者）主持今晚里民大會，群情激憤反對納骨塔重啟。記...
苗栗縣頭份市上興里長陳仁成（站立者）主持今晚里民大會，群情激憤反對納骨塔重啟。記者范榮達／攝影
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自救會苗栗縣解答
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