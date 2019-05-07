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紓解孕期與生產的壓力 助產師成為孕婦溝通橋梁

2019-05-07 19:57聯合報 記者許政榆╱即時報導

「溫柔生產」有別於過去產前、生產過程皆以婦產科醫師為主，以孕婦為主體，透過助產師與孕婦溝通，緩解孕婦產前不安情緒，也有更多時間陪伴、提供孕婦諮詢，讓孕婦以開朗心境生下寶寶。

桃園市衛生局統計，目前執業登記婦產科醫師有212人、助產士4人。擁有25年生產經驗、衛生福利部桃園醫院助產師陳如萍表示，助產門診以孕婦為主，包括提供產前諮詢、育嬰照護、母乳哺餵等諮詢。

陳如萍發現，有許多孕婦在還沒生產前，就聽取許多「前輩」的經驗分享，包括生產很痛、盡量不要動等習俗，她表示，生產是件很自然的事，但孕婦時常自己嚇自己，或是對自己沒有信心，造成莫名恐懼及害怕。其實孕婦能跟一般人一樣，產前也能透過簡單的運動，幫助骨盆放鬆，進而生產。

為陪伴孕婦心理支持，陳如萍表示，助產門診課程教導相關知識外，更重要的是「喚起孕婦自信心」，包括給孕婦「相信自己真的能克服痛感」不打無痛分娩，生產過程盡量以自然產方式，避免生產等2小時後尚未生產、就決定去剖腹產等舊有觀念，期望以鼓勵方式激發孕婦潛能。

桃園醫院護理師巫叡涵分享，起初並不曉得有溫柔生產，透過同事介紹下才得知，由於自己是生第一胎，對於許多細節不了解，助產師協助下學習技巧、也會時常和肚裡的寶寶互動，此外也能做簡單運動，讓身體保持柔軟狀態，生產過程中雖因胎室不正、寶寶臉朝上，將近12小時才透過真空吸引輔助自然生產，但產後留下深刻且美好的體驗。

目前懷孕37周的蔡姓孕婦表示，以自身看診經驗，婦產科醫師在孕婦求診時，主要以醫療、孕婦安全為重要的目標，但孕婦內心想法常被忽略，若求助助產師會有較多的時間閒聊，可以紓解自己對於生產的不安，另外助產師也會教導生產時可作的運動，協助小寶貝出生。

為讓生產回歸自然生理過程，衛生福利部桃園醫院婦產科結合助產師，給予孕婦共照模式，...
為讓生產回歸自然生理過程，衛生福利部桃園醫院婦產科結合助產師，給予孕婦共照模式，平時由助產師提供生產支持、醫師提供必要醫療協助，讓孕婦生產不再備感壓力，改變心境享受其中。記者許政榆／攝影
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為協助孕婦生產順利，助產師陳如萍（右）帶領孕婦以瑜伽球進行施力訓練。記者許政榆／...
為協助孕婦生產順利，助產師陳如萍（右）帶領孕婦以瑜伽球進行施力訓練。記者許政榆／攝影
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衛生福利部桃園醫院護理師巫叡涵（右）接受助產師「溫柔生產」，在沒有打無痛分娩情況...
衛生福利部桃園醫院護理師巫叡涵（右）接受助產師「溫柔生產」，在沒有打無痛分娩情況下完成自然生產，產後心情調適也相當順利。記者許政榆／攝影
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孕婦婦產科醫師
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