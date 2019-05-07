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25萬勞工僅5位勞檢員把關 羅美文批竹縣處分率低於全國

2019-05-07 19:44聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣議員羅美文今天在新竹縣議會質詢，關心勞工權益，指出勞工處的勞檢員人力嚴重不足，以及新竹縣勞工權益扶助辦法不合理之處，希望新竹縣府能多加重視。                     

羅美文表示，目前勞工處只有6名人力，除1位為行政人員，其餘5人專責勞動檢查，等於一人負責4萬名勞工，負擔量高。106年全台灣勞檢處分率是20%，竹縣竟只有5.75%，去年改善到17.2%，仍然低於全台平均。希望縣府能檢討勞檢員人數不足問題，並於2年內增加2名勞檢員。

另外，他也提到新竹縣有勞工權益補助辦法，有員工被積欠薪水，要申請積欠工資墊償，但得先向公司提告才能取得債權證明，多數勞工向法扶求助，但也有勞工不符合法扶資格，想申請縣府協助，但縣府的勞工權益扶助辦法明定「無法獲得工資墊償」才能申請補助，等於未來勞工若能獲得工資墊償，他就不能申請補助，讓勞工走投無路。

羅美文指出，勞工權益扶助辦法申請條件太過嚴苛，導致去年無人申請，訴訟期間急難救助最高才半年，現在打官司起碼1年起跳，勞工打官司期間沒有收入，還需要付纏訟費用及律師費用，很多勞工無法承受的，希望政府能在訴訟期間給予勞工更多幫助。

對此，縣長楊文科回應，關於勞工權益扶助辦法可以補助訴訟費用為3至6萬元，會請勞工處研議放寬標準，讓真正需要幫助的勞工，得以申請補助。針對增加勞檢員名額，將立即與人事處及勞工處討論，會為勞工的權益把關。

勞工處處長唐維德表示，勞動部103年訂定「勞資爭議法律及生活費用扶助辦法」，提供勞工訴訟扶助4到20萬元、代理人酬金扶助及訴訟期間生活費用扶助最高6個月，其中訴訟扶助專案委託各地法律扶助基金會協助辦理。又勞動部財源充足且與法律扶助基金會合作、專業律師協助資源豐富，另就勞工涉訴權益補助的條件相較寬鬆，勞工多選擇勞動部扶助專案，以維個人權益。 

勞工處說明，每年編列預算針對申請補助時設籍竹縣轄6個月以上且勞務提供地在轄勞工，補助訴訟費用3到6萬元；訴訟期間有急難救助、職災勞工生活補助、非自願失業勞工生活補助最多補助2萬元(三者擇一)及職災勞工子女就學補助等。 

羅美文表示，106年全台灣勞檢處分率是20%，竹縣竟只有5.75%，去年改善到1...
羅美文表示，106年全台灣勞檢處分率是20%，竹縣竟只有5.75%，去年改善到17.2%，仍然低於全台平均。圖／議員羅美文提供
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羅美文表示，目前勞工處只有6名人力，除1位為行政人員，其餘5人專責勞動檢查，等於...
羅美文表示，目前勞工處只有6名人力，除1位為行政人員，其餘5人專責勞動檢查，等於一人負責4萬名勞工，負擔量高。記者郭政芬／攝影
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新竹勞檢勞動部
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