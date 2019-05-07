竹市推出行動歡唱車 爺奶想唱就唱KTV還能玩Wii

2019-05-07 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市政府今起推出「行動歡唱車」，為社區爺奶提供行動歡唱KTV、Wii互動遊戲、免費咖啡與養生熱飲、戲服角色扮演、健康保健知識、社福宣導等6大服務，即日起透過預約即可前進各里，預計全市122里5萬1千名長者都有機會享用服務。

新竹市長林智堅參與啟用活動時，也下場與長輩一同玩Wii遊戲「太鼓達人」；社會處表示，除了娛樂設施，歡唱車還能提供社福利多政策宣導，以及量血壓、額溫等基礎健康保健服務，將逐一走訪轄內122里，預計提供5萬1千名長輩更優質服務，只要各里社區提出申請，長輩在家附近就能使用到歡唱車的各項服務。

現場的王媽媽興奮表示，歡唱車很漂亮，還有KTV設備可以唱歌很新鮮，最特別是還有他孫子常玩的遊戲機，可以嘗試打鼓玩遊戲，以後方便大家相揪，與鄰居里民一起戶外開唱。