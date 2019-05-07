打造A8轉運站紓解林口交通 桃市府與長庚簽約

2019-05-07 19:10 中央社 桃園7日電



為改善桃園市龜山區林口長庚醫院周邊交通，桃園市政府計畫打造A8轉運站，由長庚醫療財團法人取得最優申請人資格，雙方今天在市府簽約，預計11月動工，3年內完工啟用。

桃園市長鄭文燦表示，為改善林口交流道及長庚醫院周邊交通壅塞問題，市府規畫以BOT方式闢建A8轉運站，可同時串連機場捷運、國道客運路線及市區公車等型態的複合式交通服務，預計規畫38條公車路線進駐，改善大客車路邊停等上下客對主線車流的干擾。

鄭文燦表示，市府依據促進民間參與公共建設法相關規定，採BOT方式辦理A8轉運站興建營運事宜，許可年限為35年(興建期3年+營運期32年)，最後由長庚醫療財團法人取得最優申請人資格，雙方下午也在市府正式舉行簽約儀式。

長庚醫療財團法人董事長王瑞慧表示，長庚醫院為協助改善周邊交通壅塞及停車困難問題，近年來陸續興建2座立體停車場，並認養了醫院周邊道路與空間，這次參與A8轉運站的BOT投標工程，期望透過整體規畫，讓林口長庚醫院周邊的交通更順暢。

交通局表示，A8轉運站預定地約1.8公頃，總經費約新台幣8.8億元，將興建地下1層地上4層的建築物，1樓為19席月台的轉運站，地下樓及2至4樓為停車場，可提供528席汽車停車位及409席機車停車位，預計11月動工，並於3年內完工啟用。