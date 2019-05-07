注重孕婦生產品質 桃醫推「溫柔生產」全程照護

2019-05-07 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



近年來台灣少子化情形越來越嚴重，政府除力推生育補助、育兒津貼等相關補助鼓勵年輕夫婦多生，醫界也吹起新風潮，在生產過程中以孕婦為主體，推行「溫柔生產」，透過助產師和婦產科醫師合力協助下，給予孕婦及其家庭相關醫療及心理支持，讓孕婦生產前後能保持正面、愉悅心情迎接新生命，降低生產壓力。

衛生福利部桃園醫院副院長陳瑞昌指出，生產過程本是一個生理過程，國外臨床經驗多以助產師為主，不過度以醫療介入方式，若為低風險產婦前提下，賦予產婦較多自主權利，包括決定懷孕、生產過程期望如何被對待，並願意傾聽其需求。

桃園醫院婦產科主任黃建勳指出，台灣目前在生產過程中仍然多以婦產科醫師為主，懷孕婦女在整個懷孕過程，除定期產檢、照超音波之外，孕婦通常會有許多心靈層面疑慮，或和家人之間關係變化，介於療程和心理不同領域，助產師從中配合照護，可為孕婦解惑各項疑慮、提供生產必要資訊，也協助準父母以非藥物方式度過生產。

黃建勳表示，若少數有高危險妊娠、前置胎盤或子癲前症的孕婦，須較多醫療介入，婦產科醫師可在必要醫療介入時無縫接應，而婦產科近年來也不斷檢討與更新過去生產的常規措施，包括不剃雉、不灌腸、減少剪會陰、不壓肚子，以間斷胎心音監測、自由活動及舒適姿勢生產等方式，結合實證與臨床，避免不必要醫療措施所帶來的不適。

桃園醫院助產師陳如萍指出，自前年開始設立助產門診後，這一兩年門診人數不斷上升，原因在於近年來許多民眾注重生產品質，此外助產師可協助產前接觸、提供產婦不論是生理或心理上準備，讓婦女感受是「生產的主人」，從中給予信心鼓勵，讓孕婦生產完後有成就感、感受美好，也能減少產後憂鬱情形。