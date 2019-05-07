有愛大聲說！台積電志工領孩童為母親做蛋糕、洗腳

2019-05-07 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台積電晶圓12B廠志工們今天在新竹縣關西鎮坪林國小，帶著一群小朋友，用實際行動向媽媽和家人表達最誠摯的感謝。在母親節這個重要的節日前夕，孩子們透過做蛋糕、贈送康乃馨和洗腳儀式，表達心中對母親及家人深深感謝。活動溫馨感人，讓許多在場的媽媽、阿婆感動不已。

台積電與坪林國小合作的母親節企畫，今年邁向第二年。志工特別發揮巧思，發起「有愛大聲說」活動。透過鏡頭，錄下每位小朋友想對家人說的話：「感謝媽媽帶我去越南看外婆」、「感謝阿婆每天煮飯給我吃」禮堂大螢幕上播放著小朋友的一言一語，讓台下參與的媽媽和阿婆，感動得頻頻拭淚。

今天的感恩洗腳活動，共有13名學生邀請長輩參與，學生們自備臉盆、毛巾，為長輩洗腳按摩，用行動感謝長輩的養育之恩。活動進行中，有媽媽笑得合不攏嘴，也有阿婆感動落淚，疼惜之情溢於言表。有阿婆表示，平時孫女很孝順，今天看著她幫忙脫鞋，用稚嫩的小手細心搓揉我的腳，很舒服、也很感動。

這次台積電亦攜手芙洛麗大飯店烘焙坊，邀請其專業烘焙師，教導小朋友製作屬於自己獨一無二的感恩蛋糕。浚程的母親說，第一次跟著小孩一起做蛋糕，特別能感受到孩子的那份心意，這真是母親節最好的禮物。

財團法人台積電慈善基金會近年來持續推廣孝道，並呼應教育部重視孝道的政策，讓「孝」融入每天的日常生活之中。坪林國小校長鍾祥賜致詞時說，孝道是學校非常重視的觀念，非常感謝台積電與芙洛麗提供這次的機會，讓孝道與教學變成一種實際的行動和體驗，這對小朋友與家長來說，都是很珍貴的回憶。