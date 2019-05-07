親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

衛星影像曝光！大陸造第3艘航空母艦 規模亞洲第一

智福協進會募集身障兒寄養家庭 每日有千元安置費

2019-05-07 18:23聯合報 記者張雅婷╱即時報導

有自我傷害極重度身障兒小凱（化名），經常用頭撞牆壁、地板，或是用手不停去拍打耳朵、眼睛，導致頭部及耳朵有多處大大小小坑疤，讓人好心疼，投入身障寄養家庭長達16年的蔡爸與蔡媽，為了這群障礙孩子，至大學進修特教學分、學習手語、精心自製生活輔具，經過7年的時間與醫師討論服用藥量，才減少小凱自傷行為，蔡爸總說，「只要我還有體力，希望至少能讓他們有個家的感覺。」

新竹市身障兒少寄養服務從民國92年至今，現僅有5戶寄養家庭，卻需要照顧8名失依的身障兒少，身障兒少的寄養家庭供不應求，再者部分寄養爸媽年紀趨長、體力有限，所以需要更多新的家庭來照顧這群弱勢身障兒少。

寄養媽媽袁方，原籍為大陸嫁入台灣，雖擔任身障寄養家庭僅有半年多，但從102年開始就投入身障臨托照顧，她因單親家庭身份，一開始害怕自己無法勝任及擔心高中女兒不能接納，和女兒深談後，開始將10歲自閉症兒小翔（化名）帶到家中照顧。

她說剛開始總被小翔視為陌生人，完全不願開口說話，在袁媽與女兒密集的陪伴下，一個月後小翔開始接受袁媽，現可以與袁媽聊天對話談自己的想法，小翔就也變成袁方與女兒共同話題與潤滑劑。

社團法人新竹市智障福利協進會理事長洪振能表示，身障兒沒能選擇自己父母的機會，但有權利享有與一般兒少一樣在愛的家庭環境中生長。想擔任身障兒寄養家庭條件為不限雙親或單親家庭，並符合年滿25歲以上具有國中以上教育程度、品性端正無不良素行、健康良好、有固定收入足以維持家庭生活者、住所安全整潔有足夠空間、願意協助兒少接受療育及學習者，都可以報名身障寄養家庭的培訓課程。

洪振能說，若民眾有2年以上照顧身障者相關經驗或社會工作實務經驗者，也可以直接加入，為使寄養家庭在有愛及付出的照顧下減輕負擔，提供每天1000元的安置費給寄養家庭運用在孩子生活支出，讓「愛」發揮更無礙，召募更多身障寄養家庭加入，意者可洽（03）5626684，邱社工。

寄養家庭身障者新竹
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

機捷A8轉運站BOT案 今年11月動工

2019-05-07 17:31

竹市近3千萬透天厝二拍流標 下次競拍將降價

2019-05-07 17:31

住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大

2019-05-07 16:37

機捷北車微循環接駁巴士運量低 桃市議員要求改善

2019-05-07 15:52

托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39

影／苗栗石虎條例草案爭議再起 議員各自表述交鋒

2019-05-07 14:55

影／回收做白工？湖口鄉不能賣的資收物堆3千噸

2019-05-07 14:31

八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員

2019-05-07 11:34

桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假

2019-05-07 11:05

新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41

家扶新住民自強媽一肩扛癌夫障兒 無畏罹癌進修獲學士

2019-05-07 08:34

竹縣縣史館辦3場體驗原民文化手作 8日網路報名

2019-05-07 07:42

回響／竹縣新增2處身障日照中心 下月展開服務

2019-05-07 00:52

鄭寶清爭得3千億經費？ 桃園議員查帳

2019-05-07 00:49

苗縣議會直播 首日縣民不捧場

2019-05-07 00:37

春遊竹市 遊草青湖 免費玩立槳、天鵝船

2019-05-07 00:33

新埔驚恐！溪流冒泡泡山 流向取水口

2019-05-07 00:30

國道客運搬到經國轉運站 不少桃園乘客不知道

2019-05-07 00:22

沈永釗八仙事件不眠救傷患 客製個人公仔表揚優良護師

2019-05-06 19:36

你看了嗎？苗栗縣議會網路直播 線上觀看僅6、7人

2019-05-06 18:36

他認養里內所有路燈12年 連3任都是同額參選里長

2019-05-06 18:33

私有地種8支電線桿妨礙出入 竹市今強制拆除

2019-05-06 17:57

影／地價稅漲價民眾無力負擔 竹縣議員要府提出救濟管道

2019-05-06 17:00

為恭紀念醫院雙胞胎姊妹護理師 學有專精會感恩

2019-05-06 16:54

影／月薪4、5萬印染難找人 勞部長允諾：協助解決

2019-05-06 16:49

竹市青草湖水域開玩 增設天鵝船遊湖

2019-05-06 14:32

余筱菁爭取特教權 楊文科：2日間照顧服務據點六月開跑

2019-05-06 13:55

手札標註大陸國慶日挨批 苗縣府：帽子扣太大

2019-05-06 13:39

兩岸城市交流 苗栗8月下旬將辦湖北文化周

2019-05-06 13:18

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

顏清標辦孫子滿月酒 滿滿黑鮪魚海膽超澎湃

2019-05-07 11:02

新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41

又來「送肉粽」了！彰化一周內1送煞2送肉粽

2019-05-07 11:52

影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59

住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大

2019-05-07 16:37

陶藝家眼中的韓國瑜 除了禿頭還會有什麼特徵？

2019-05-07 09:01

夜半倒塌聲 原來是屏市百年老榕樹倒了

2019-05-07 09:57

影／回收做白工？湖口鄉不能賣的資收物堆3千噸

2019-05-07 14:31

托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39

高雄新魅力 港邊新景點「海音中心」超美

2019-05-07 10:49

花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點

2019-05-07 09:05

議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助

2019-05-07 12:37

她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人

2019-05-07 13:12

蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工

2019-05-07 09:27

說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47

屏北交通樞紐啟動 以後23條路線公車從這裡發車

2019-05-07 15:31

影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起

2019-05-06 20:59

馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道

2019-05-06 22:25

台中機場如何定位？ 盧秀燕：不當廉航基地

2019-05-07 16:16

女警翹班吃蛋糕、喝咖啡？ 分局長霸氣揪團慶母親節

2019-05-07 17:19

打開板橋的水溝蓋 竟是滿滿淤泥

2019-05-06 20:03

文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造

2019-05-07 00:07

影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」

2019-05-07 15:45

桃園回收廠空地堆放物凌晨火警 火光頻爆炸驚

2019-05-07 07:49

台東縣表揚20位模範母親 最年長母親高齡91歲林陳秀美

2019-05-06 20:35

癌婦人前堅強背後拭淚 女護理師寫卡片：阿姨你辛苦了

2019-05-07 13:15

千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10

八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員

2019-05-07 11:34

桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假

2019-05-07 11:05

鄭寶清爭得3千億經費？ 桃園議員查帳

2019-05-07 00:49

北市敬老卡擴大使用 月底可望初步定案

2019-05-06 23:57

政見頻跳票 高市議員：韓國瑜不信任度攀升主因

2019-05-07 11:47

橋梁改建 台南下營區南59線20日全線封閉

2019-05-07 15:53

議員控韓粉恐嚇「幫接小孩」 韓國瑜：感同身受

2019-05-06 22:42

國道客運搬到經國轉運站 不少桃園乘客不知道

2019-05-07 00:22

西螺鎮農會推黃金米粽 今開賣首日一小時秒殺3萬顆

2019-05-07 13:34

新手免驚！潮州鎮有機車路考練習線 上駕訓班可領1千元

2019-05-07 09:06

毒草銀膠菊入侵太平引恐慌 民代要求市府正視

2019-05-07 16:06

文中三滯洪池防洪又美觀 打造林口櫻花朝聖地

2019-05-07 13:12

挪北捷救命錢、延長車輛年限 柯文哲：不是什麼問題

2019-05-07 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top