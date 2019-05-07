智福協進會募集身障兒寄養家庭 每日有千元安置費

2019-05-07 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



有自我傷害極重度身障兒小凱（化名），經常用頭撞牆壁、地板，或是用手不停去拍打耳朵、眼睛，導致頭部及耳朵有多處大大小小坑疤，讓人好心疼，投入身障寄養家庭長達16年的蔡爸與蔡媽，為了這群障礙孩子，至大學進修特教學分、學習手語、精心自製生活輔具，經過7年的時間與醫師討論服用藥量，才減少小凱自傷行為，蔡爸總說，「只要我還有體力，希望至少能讓他們有個家的感覺。」

新竹市身障兒少寄養服務從民國92年至今，現僅有5戶寄養家庭，卻需要照顧8名失依的身障兒少，身障兒少的寄養家庭供不應求，再者部分寄養爸媽年紀趨長、體力有限，所以需要更多新的家庭來照顧這群弱勢身障兒少。

寄養媽媽袁方，原籍為大陸嫁入台灣，雖擔任身障寄養家庭僅有半年多，但從102年開始就投入身障臨托照顧，她因單親家庭身份，一開始害怕自己無法勝任及擔心高中女兒不能接納，和女兒深談後，開始將10歲自閉症兒小翔（化名）帶到家中照顧。

她說剛開始總被小翔視為陌生人，完全不願開口說話，在袁媽與女兒密集的陪伴下，一個月後小翔開始接受袁媽，現可以與袁媽聊天對話談自己的想法，小翔就也變成袁方與女兒共同話題與潤滑劑。

社團法人新竹市智障福利協進會理事長洪振能表示，身障兒沒能選擇自己父母的機會，但有權利享有與一般兒少一樣在愛的家庭環境中生長。想擔任身障兒寄養家庭條件為不限雙親或單親家庭，並符合年滿25歲以上具有國中以上教育程度、品性端正無不良素行、健康良好、有固定收入足以維持家庭生活者、住所安全整潔有足夠空間、願意協助兒少接受療育及學習者，都可以報名身障寄養家庭的培訓課程。

洪振能說，若民眾有2年以上照顧身障者相關經驗或社會工作實務經驗者，也可以直接加入，為使寄養家庭在有愛及付出的照顧下減輕負擔，提供每天1000元的安置費給寄養家庭運用在孩子生活支出，讓「愛」發揮更無礙，召募更多身障寄養家庭加入，意者可洽（03）5626684，邱社工。