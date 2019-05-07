礫間帶淨水試營運 龍潭運動公園恢復大片草皮

2019-05-07 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



龍潭大池龍舟賽事即將到來，連日降雨大池水位穩定上升中，今年不缺水。四方林排水礫間帶水質淨化工程，已完工試運轉中，接下來將在水池上方，抽池水進行水循環淨化，來提高池水淨化替換率，讓龍潭大池水質更加潔淨、穩定。

龍潭區公所表示，6月7日端午節龍潭大池龍舟賽，是桃園特有龍舟民俗賽事，去年5月天候乾旱，龍潭大池水位下降且優養化，緊急抽戰 備井水補充池水。最近持續降雨，大池水位逐漸上升，不用擔心缺水或水質優養化問題，區公所已重新油漆比賽龍舟及船槳，緊鑼密鼓籌龍舟賽事中。

市府為淨化龍潭大池水池，1年前在龍潭運動公園耗資6100萬元，設 施四方林排水礫間帶淨水工程，埋設地底的淨水池完工，目前回填恢復公園綠草皮，待土層穩定將完全復原公園草坪及槌球場，公園周圍也設置座椅、電子看板等里民回饋設施，讓公園環境更友善優美。

環保局表示，四方林排水礫間帶淨水設備約需試運轉半年，期間進流水量將由小至大逐步調整，配合持續的曝氣及生物膜馴養，讓微生物順利的附著在礫石上，當馴養成功時，處理污水效率可達到70%以上 ，礫間設施進入正常運轉階段啟用後，每日可處理約2500噸的生活污水，大幅改善注入大池的水質。

四方林礫間水質淨化工程利用礫間接觸曝氣氧化工法，屬大自然河川自淨方式工法，因不需添加藥劑、能實踐環境永續理念，頗受各地縣市政府青睞，國內實際運用經驗超過10年，台中梧棲大排、平鎮區老街溪新勢公園都是採用此工法，運作成效良好。

接下在環保局將在龍潭大池上方，設置內循環過濾淨水設備，以循環抽換淨化池水方式，提高龍潭大池換水率，改善藻類優養化及淨渣、浮油等問題。抽池水過濾淨化，再放流回大池，每日可循環淨化1萬800噸池水工程，目前已進入準備階段，預計110年完工。