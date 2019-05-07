健康存摺嘉年華竹北場 抽獎送捷安特、掃地機器人

2019-05-07 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



中央健康保險署北區業務組5月11日上午8點半與新竹縣竹北市公所在竹北市水圳森林公園共同舉辦「健康存摺e手握 全家幸福媽咪go」嘉年華活動，當天準備180項摸彩獎品，包含37台捷安特、5台掃地機器人、小米手環、空氣清淨機等，歡迎民眾攜手親愛媽咪及家人共同參與。

活動在母親節前夕，當天將由健保署署長李伯璋、新竹縣縣長楊文科的參與下展開序幕。健保署北區業務組組長林阿明說，藉此活動來推廣健康存摺、分級醫療等措施，全民健保是台灣社會安全及維護民眾健康的重要政策，高品質的醫療照護屢被國際媒體讚揚，特別感謝醫界夥伴的辛勞付出及全體國民長久以來的支持與肯定。

林阿明表示，當天嘉年華活動現場設置28個攤位，「分級醫療安 厝邊醫師讚」攤位，讓民眾透過「健保轉運讚」輪盤有奬徵答遊戲，了解正確就醫習慣，「健康存摺e把罩」攤位，在健保署同仁親切指導下載，媽咪能立即掌握家人的就醫訊息；「打卡按讚 健保e把抓」攤位配合母親節，提供康乃馨造形相框供民眾開心與媽咪合照後，上傳或公開貼文分享至健保署FB；另有醫事團體提供免費健康檢測、用藥、器官捐贈、居家醫療及各項預防保健衛教等服務，當天還有抽獎活動，鼓勵民眾一起來參與。