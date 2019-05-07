機捷A8轉運站BOT案 今年11月動工

2019-05-07 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園龜山長庚紀念醫院周邊交通繁忙，公車轉運將近80條路線，桃園市政府交通局規畫桃園捷運A8站（長庚醫院站）轉運站BOT案，由長庚醫院團隊取得興建營運資格，總投資金額9億元，今天下午在市府12樓會議室舉行簽約典禮，市長鄭文燦與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧代表簽約，雙方宣布桃園捷運A8站（長庚醫院站）轉運站與停車場將在今年11月動工，預計3年內完工啟用。

市長鄭文燦說，龜山人口達16萬人，當地交通量已趨近道路容量，尤其林口交流道、長庚醫院周邊是交通繁忙，公車轉運將近80條路線，候車空間不足，為解決交通沉痾，市府規畫長庚轉運站BOT案，由長庚醫院得標，預定3年建置完成，將來會有38條公車路線，19個公車席次，同時可容納1000輛左右的汽車跟機車停放，預計3年為期完成轉運中心。

鄭文燦提到，長庚醫院規畫具有前瞻性，轉運站內設置國際會議中心，預留給市府605坪公益空間設置警政或青創設施，此外，市府也在A8站附近啟動長庚新驛站計畫，預定更新13條道路，希望提供給更好行走空間與停車空間，計畫明年完成，同時也在推動YouBike、U-motor計畫，希望從A8站轉運站開始，讓這裡從交通擁擠地區轉型成綠色交通地區。

交通局表示，市府依據促進民間參與公共建設法規定，採BOT方式辦理A8轉運站興建營運，許可年限為35年（興建期3年+營運期32年），經公告招商、甄審作業，由長庚醫療財團法人取得最優申請人資格。

A8轉運站預定地約1.8公頃，距離機場捷運A8長庚醫院站約300公尺，規畫興建地下一層、地上四層建築物，一樓為19席月台轉運站、四樓為國際會議中心，地下一及二至四樓為停車場，並提供937席停車位，包括528席汽車停車位及409席機車停車位，預計5月起陸續辦理土地點交及興建計畫書審查作業，11月正式動工，並於3年內完工啟用。

長庚醫療財團法人董事長王瑞慧表示，感謝鄭市長對於本案的支持，感謝交通局劉局長在本院通過遴選後，率領專業團隊在規劃方面所給予指導與協助，讓本案今日能順利簽約；長庚醫院為協助改善周邊長期交通壅塞及停車困難等問題，近年來分別在病理大樓及復健大樓前興建了兩座立體停車場，並認養了醫院週邊的道路與空間，以提升環境的綠美化。