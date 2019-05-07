住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大

2019-05-07 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣長徐耀昌今天在縣議會定期會施政總報告提及南庄鄉格拉斯觀光飯店，遭到縣議員陳光軒質疑申請自用住宅卻蓋觀光飯店，跳過環境影響評估，此風不可長，否則有樣學樣，衝擊環境程度將難以評估。

縣政府工商發展處長黃智群、環保局長陳華盛回覆表示，丙種建地蓋自用住宅屬合法，陳光軒質疑將來要做觀光飯店，縣府不能預測，但如果蓋觀光飯店，將處分罰鍰，並補提環境影響評估說明書審查。

「該要罰的還是要罰！」徐耀昌指出，目前還沒有收到申請要變更飯店，如果要變更，工商發展處、環保局相關單位將會勘了解。

今天縣議會施政總報告，徐耀昌說，苗東地區是觀光潛力股，泰安鄉汶水湯元、山河境2家國際級溫泉度假飯店，及南庄鄉歐式建築格拉斯飯店相繼進駐後，更將如虎添翼，開啟在地觀光全新發展契機。

陳光軒認為苗東地區是觀光潛力股，適合發展觀光，他完全同意，但格拉斯屬於丙種建築用地，地處永和山水庫上游的水庫水源保護區，依法必須先做環境影響評估，卻用自用住宅名義申請，規避要求較嚴格的環評，徐耀昌還參加前年10月的動工典禮，施政報告並預測要蓋飯店。