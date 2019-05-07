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機捷北車微循環接駁巴士運量低 桃市議員要求改善

2019-05-07 15:52聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園捷運董事長劉坤億表示，會持續宣傳增加運量，並針對旅客需求進行檢討，若試辦期間...
桃園捷運董事長劉坤億表示，會持續宣傳增加運量，並針對旅客需求進行檢討，若試辦期間未達目標，將考慮收回服務。圖／機場捷運公司提供
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桃捷微循環免費巴士，花大錢沒效益？桃園市捷運公司今日在議會進行工作報告，有議員針對接駁在A1台北車站周邊飯店、旅館的微循環免費巴士花錢載客，搭乘旅客卻寥寥可數，不過桃園捷運董事長劉坤億表示，會持續宣傳增加運量，並針對旅客需求進行檢討，若試辦期間未達目標，將考慮是否延續服務。

桃園捷運公司今年1月14日與台北車站周邊旅館業合作，試辦提供全程免費的微循環接駁巴士。服務時間為每天上午9點到下午5點，並提供前後兩條路線各16趟次，班距約20至30分鐘，服務台北國內外旅客方便抵達A1台北車站搭乘機場捷運。不過營運成效卻遭議員劉茂群、黃婉如、張桂棉、黃敬平質疑，更有議員認為A8長庚醫院站、A10山鼻站、A17領航站、A21環北站也該同步設置。

議員黃婉如直指桃捷推動的微循環巴士，為了賺150元車票，到台北附近的飯店收客人，一個月花費數十萬，為何不拉到桃園，比方說A17、A10、A8，他指出現況搭乘率過低，計畫可以變過來嗎，比方說到偏遠地區接駁，這樣運量才會更多。

議員黃敬平說，一張票150元，一個月要付45萬元，2台車16趟次，若45萬除以150元票價，等於一個月要載3000個旅客，一天要載100人才划算，黃敬平問機捷董事長劉坤億一天載多少人，劉坤億回僅一天平均約40人。黃敬平質疑為何不到一半，劉坤億表示，除了營運效益，還會考慮到服務及國家形象，不過會再衝兩個月，若暑假期間未見成長，務實考慮考慮收掉，黃敬平盼能把錢要花在刀口上。

桃捷公司表示，桃捷微循環免費巴士主要為貼近旅客需求，擴大服務範圍，透過免費接駁巴士，讓搭乘機場捷運的旅客更快捷方便至A1台北車站搭乘機場捷運，36分鐘能快速抵達機場。

捷運公司表示，開通至今每日服務約40人次，公司會持續宣傳增加運量，並針對旅客需求滾動式檢討，若試辦期間未達政策目標，將務實考慮此服務續辦可能性，針對議員提出接駁巴士延伸至桃園，捷運公司表示，依辦理成效，並與交通局討論。

機場捷運巴士台北車站
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