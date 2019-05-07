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托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市東區一家私立托嬰中心多次獲選評鑑優等，竟然爆出嚴重超收，托嬰中心還為了應付新竹市府社會處稽查，多次將數十名幼兒藏在倉庫、陽台等密閉空間，遇到大型評鑑，小朋友還被要求提早到校，再以汽車載到附近民宅藏匿，過去業者還曾向家長宣稱「社會處、警察局等公部門他們都很熟，完全不用怕」，直到今年4月民眾向社會處檢舉後，新竹市社會處4月23日查到業者確實有「藏小孩」事實，因而被要求限期改善，沒想到業者竟直接向部分家長要求「希望明天就不要來上學」，讓家長氣得跳腳。

根據社會處副處長魏幸雯表示，托嬰中心共有3個分館，4月22日收到該幼兒園有超收一事，23日即派員前往臨時稽查，1館、2館未發現超收情形，但在3館的二樓陽台找到15位幼兒，托嬰中心原本依規定只能收36名學生，且師生比應為1：5，結果業者因超收導致師生比高達1：8，明顯與師生比不符。

2013年在一個親子網站中，這間幼兒園就被暗指超收一事，一直以來，幼兒園雖然不斷「藏小孩」卻在每次評鑑中都獲得「優等」的好成績，2019年四月，意外被新竹市社會處查到超收，社會處也要求限期改善。

該業者因超收學生，若遇到社會局抽查或評鑑，就帶著，1、20位未滿三歲的幼兒，跟著老師躲在倉庫、陽台裡，一躲就是半小時起跳，業者為了不讓幼兒哭鬧，還要求老師不斷餵食幼兒餅乾、零食，實際坪數2.5坪大的密閉空間，沒有空調或對窗，空間中還堆置各項雜物，幾十名幼兒根本不曉得發生什麼事，還以為老師帶她們玩躲貓貓。

據了解，3館中心陽台內有一小通道成為藏匿死角，一開始稽查人員打開1樓的陽台時情況還算正常，但到了2樓，就開始遭到園方阻攔，稽查員堅持一定要開門走進去查看，未料，當稽查員打開陽台持續走到通到最底端時，赫然發現多名孩童躲藏於該狹小空間，稽查員請孩童們逐一走出來並清點，最後發現15名幼兒被藏匿，業者誇張行徑，讓稽查員也都傻眼。

目前社會處依兒少權法108條要求業者一個月內限期改善，若限期未改善最重可罰30萬元，社會處表示，4月30日收到業者回覆表示，15名孩童皆於一個月內離園，社會處將於5月9日再次稽查，針對尚未轉托的孩童將持續給予協助，魏幸雯表示，依據過去超收案例，如果家長發現孩子常常說出一些平常不會在幼兒園或托嬰中心做的事情，或是有不再學期計畫中的校外教學，都可以多多關注是否有超收的問題，如果家長有需求願意轉找合格保母，社會處也會給予協助。

托嬰中心為躲避稽查人員發現超收事實，將15名幼兒藏匿於陽台。圖／讀者提供
托嬰中心為躲避稽查人員發現超收事實，將15名幼兒藏匿於陽台。圖／讀者提供
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2013年親子網站的討論區中，托嬰中心就被暗指超收一事。圖／翻攝Baby Hom...
2013年親子網站的討論區中，托嬰中心就被暗指超收一事。圖／翻攝Baby Home網站
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超收的托嬰中心被檢舉超收。圖／截至網路
超收的托嬰中心被檢舉超收。圖／截至網路
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托嬰中心為躲避稽查人員發現超收事實，將15名幼兒藏匿於陽台。圖／讀者提供
托嬰中心為躲避稽查人員發現超收事實，將15名幼兒藏匿於陽台。圖／讀者提供
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托嬰中心為躲避稽查人員發現超收事實，將15名幼兒藏匿於陽台。圖／讀者提供
托嬰中心為躲避稽查人員發現超收事實，將15名幼兒藏匿於陽台。圖／讀者提供
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2013年親子網站的討論區中，托嬰中心就被暗指超收一事。圖／翻攝Baby Hom...
2013年親子網站的討論區中，托嬰中心就被暗指超收一事。圖／翻攝Baby Home網站
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托嬰幼兒園新竹
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