托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市東區一家私立托嬰中心多次獲選評鑑優等，竟然爆出嚴重超收，托嬰中心還為了應付新竹市府社會處稽查，多次將數十名幼兒藏在倉庫、陽台等密閉空間，遇到大型評鑑，小朋友還被要求提早到校，再以汽車載到附近民宅藏匿，過去業者還曾向家長宣稱「社會處、警察局等公部門他們都很熟，完全不用怕」，直到今年4月民眾向社會處檢舉後，新竹市社會處4月23日查到業者確實有「藏小孩」事實，因而被要求限期改善，沒想到業者竟直接向部分家長要求「希望明天就不要來上學」，讓家長氣得跳腳。

根據社會處副處長魏幸雯表示，托嬰中心共有3個分館，4月22日收到該幼兒園有超收一事，23日即派員前往臨時稽查，1館、2館未發現超收情形，但在3館的二樓陽台找到15位幼兒，托嬰中心原本依規定只能收36名學生，且師生比應為1：5，結果業者因超收導致師生比高達1：8，明顯與師生比不符。

2013年在一個親子網站中，這間幼兒園就被暗指超收一事，一直以來，幼兒園雖然不斷「藏小孩」卻在每次評鑑中都獲得「優等」的好成績，2019年四月，意外被新竹市社會處查到超收，社會處也要求限期改善。

該業者因超收學生，若遇到社會局抽查或評鑑，就帶著，1、20位未滿三歲的幼兒，跟著老師躲在倉庫、陽台裡，一躲就是半小時起跳，業者為了不讓幼兒哭鬧，還要求老師不斷餵食幼兒餅乾、零食，實際坪數2.5坪大的密閉空間，沒有空調或對窗，空間中還堆置各項雜物，幾十名幼兒根本不曉得發生什麼事，還以為老師帶她們玩躲貓貓。

據了解，3館中心陽台內有一小通道成為藏匿死角，一開始稽查人員打開1樓的陽台時情況還算正常，但到了2樓，就開始遭到園方阻攔，稽查員堅持一定要開門走進去查看，未料，當稽查員打開陽台持續走到通到最底端時，赫然發現多名孩童躲藏於該狹小空間，稽查員請孩童們逐一走出來並清點，最後發現15名幼兒被藏匿，業者誇張行徑，讓稽查員也都傻眼。