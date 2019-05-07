影／苗栗石虎條例草案爭議再起 議員各自表述交鋒

2019-05-07 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣議會定期會今天一讀會審查石虎保育自治條例草案，議員曾玟學促請縣長徐耀昌溝通不同意見，讓苗栗縣成為全國第一個通過的縣市；議員韓茂賢則反對任何理由加諸土地不當管制，要求縣府依「管人不管地」精神制定石虎條例。

縣議會今天定期會議程縣長施政總報告及縣府提案一讀會，大會議事網路直播，38席議員有37人出席，上午10點開到中午12點，石虎有關提案包括保育自治條例草案審查，及苗栗縣石虎族群數量與分布調查經費500萬元墊付案。

曾玟學指出，石虎條例草案去年送審版本，與新版本都沒有對私人土地管控，上次卻以阻擋開發沒有通過，希望徐耀昌支持草案，並與仍有不同意見的議員溝通，讓苗栗縣成為全國第一個通過石虎保育自治條例草案的縣市。

韓茂賢則再三強調反對土地不當管制，也不是議會權力可以做的事，他要求縣府依管人不管地精神制定石虎條例，此外，苗栗縣財政拮据，生態保育中心保育員薪資僅300萬元，竟然要花500萬元清點石虎數量，他認為應該關心的野生動物、流浪貓、流浪狗等還很多，經費不應偏重石虎。

議員黃芳椿支持韓茂賢的管人不管地，黃芳椿指出，石虎在自然環境沒有天敵，天敵只有人，數量也應不只500隻，調查族群數量清楚，再來談石虎條例。