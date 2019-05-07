影／回收做白工？湖口鄉不能賣的資收物堆3千噸

2019-05-07 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



民眾做的回收恐怕是做白工！新竹縣議員吳淑君今天在總質詢中，提到民眾把資源回收分類好交由湖口鄉公所來販售，但實際上，民眾把垃圾分類清楚後，卻不是每個所分類的物品都可以回收販售，因此廠商把不能賣的物品載回湖口鄉的垃圾轉運站，清潔隊只好把打包變成垃圾磚，成了垃圾孤兒，因為無法進入焚化爐且如今也沒有去化管道。

吳淑君指出，這一年多以來，已堆置了三千公噸，造成土壤、水質、空氣污染，由於那地方是垃圾轉運站，不是垃圾處理場或掩埋場，因此下方沒有防水層或排水系統，且位置在上風處，恐怕影響到附近的國小、國中、社區等，希望縣府能協助解決問題。

吳淑君指出，夏天逐漸來到，這個灰色地帶需要政府來解決，畢竟已經堆置一年多，且湖口鄉人口逐步成長，就怕會越堆越多。

新竹縣長楊文科回應，湖口鄉垃圾近期堆置多，剛好碰上竹市、苗栗的歲修時間，今天下午環保局會到現場，透過噴灑藥劑來減少蚊蟲等，縣府為因應垃圾去化問題，環保局將提出規畫案，竹縣將來會建立自有、採BOO的方式建立焚化爐，強調縣府會積極地來處理。

對此，新竹縣環保局代理局長羅仕臣答覆，現今湖口鄉的資源回收物採統包給回收商，目前有些資源物資，例如雜塑膠、雜物等無法回收，會造成回收商去化的困擾，因此回收商會用鐵絲打包、回運到湖口鄉，當初進入到資收車的較少有機物、廚餘等，與垃圾相比，味道會比較少。