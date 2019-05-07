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竹市府打造行動歡唱車 豐富長輩生活

2019-05-07 14:24中央社 新竹市7日電

新竹市政府打造「行動歡唱車」，車內放置歌唱設備、互動遊戲，並提供茶飲給長輩食用。市長林智堅今天受訪表示，行動歡唱車巡迴鄰里，讓地方長輩唱歌、玩遊戲，豐富生活。

新竹市政府今天啟動「行動歡唱車」，首場至新竹市頂福里開唱，香山區長沈靜濤與頂福里長吳烈如合唱「男人情女人心」為「行動歡唱車」揭開序幕。吳烈如說，行動歡唱歌設置歌曲多、設備好，在場長輩搶著體驗，也對市府的全新服務給予肯定。

林智堅指出，行動歡唱車服務內容包含KTV、Wii互動遊戲、提供戲服角色扮演，也有專人為長輩提倡健康保健等，除外，還有養生熱飲供長輩食用。「行動歡唱車」將逐一走訪新竹市內122里，預計服務超過5萬1000名長輩。

林智堅說，「行動歡唱車」能協助市政府在各項政策推廣，深入社區，透過專人與民眾面對面，詳細解說政策等服務，讓在地民眾更了解。此外，各里可向新竹市社區鄰里、社區關懷據點、老人福利機構或老人福利團體等單位，申請使用行動歡唱車服務。

社會處長李季縈表示，市府結合民間團體的力量，委託「社團法人台灣志工盟協會-老玩客團隊」辦行動歡唱車巡迴服務，設置齊全影音設備，要帶給竹市長輩耳目一新的感受，讓幸福上車帶到每個角落。

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