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八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員

2019-05-07 11:34聯合報 記者張裕珍╱即時報導

80年次的桃園市政府客家事務局文教發展科股長劉苡辰獲選桃園市模範公務員，是場中最...
80年次的桃園市政府客家事務局文教發展科股長劉苡辰獲選桃園市模範公務員，是場中最年輕的模範公務員。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府今天表揚15名模範公務員，其中年僅80年次的桃園市政府客家事務局文教發展科股長劉苡辰也獲選，是場中最年輕的模範公務員。劉是客家人，在客家局服務四年多，推廣客語文化不遺餘力，替桃園向中央爭取近4580萬元經費及獎勵金，長官也對她讚譽有加，誇許劉是任勞任怨的客家細妹，能認真執行各項業務使命必達，實在是「當慶」（很棒）！

劉苡辰今天出席頒獎一身洋裝搭配客庄花布背心，展現客家妹的年輕活力，她自國立交通大學客家文化學院人文社會學系畢業後，身為新竹客家人的她，為發揚客庄文化，加上考量公職工作穩定，考取地方特考客家行政項目，先到苗栗大湖鄉公所服務，接著通過高考，在103年底分發至桃園市客家事務局服務，協助透過多元管道推動客語學習、扎根文化。

市府客家事務局指出，劉苡辰任職四年多以來，深刻體認「沒有語言，就沒有文化；沒有文化，族群就會滅絕」，因此對客語之推廣不遺餘力，協助鼓勵報考客語認證、建構客語友善環境等業務，推動客語向下扎根，並辦理辦理客語說故事比賽，創訂客家音樂展演徵件活動推廣客語，辦理客家流行音樂大賽也邀來海內外客家歌手參與，將客家音樂推向國際舞台。

劉苡辰也推動客語薪傳師開班補助及培訓，開班數居全國之冠，並首度訂定桃園市政府客家事務局「推動學校辦理客家社團補助作業要點」及SOP，補助學校成立定期性客家社團、增加學習客家語言文化機會，另也創訂「客語家庭開班試辦計畫」，營造全客語的學習環境。

劉苡辰在公職表現深獲肯定，今天獲獎，她的母親與姑姑也特地前來見證，感到與有榮焉，劉說，對於能成為最年輕獲獎者，且是客家事務局首次獲選者，感到很意外，但也覺得是個很棒的肯定，未來會繼續努力，發揚並傳承客家語言文化。

市府客家事務局主秘饒佳汶說，劉苡辰是八年級生，相當年輕，大家普遍認為年輕人不能吃苦，但苡辰相當任勞任怨，尤其客家局人少事多，更能展現工作韌性，只要給她一個工作方向，劉都能認真執行並達成目標，也是年輕女性公務員的成功典範。

80年次的桃園市政府客家事務局文教發展科股長劉苡辰獲選桃園市模範公務員，是場中最...
80年次的桃園市政府客家事務局文教發展科股長劉苡辰獲選桃園市模範公務員，是場中最年輕的模範公務員，她的媽媽（左）與姑姑（右）都到場。記者張裕珍／攝影
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年僅80年次的桃園市政府客家事務局文教發展科股長劉苡辰獲選桃園市模範公務員，是場...
年僅80年次的桃園市政府客家事務局文教發展科股長劉苡辰獲選桃園市模範公務員，是場中最年輕的模範公務員，同事親友都來獻花。記者張裕珍／攝影
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