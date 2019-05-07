八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員
桃園市政府今天表揚15名模範公務員，其中年僅80年次的桃園市政府客家事務局文教發展科股長劉苡辰也獲選，是場中最年輕的模範公務員。劉是客家人，在客家局服務四年多，推廣客語文化不遺餘力，替桃園向中央爭取近4580萬元經費及獎勵金，長官也對她讚譽有加，誇許劉是任勞任怨的客家細妹，能認真執行各項業務使命必達，實在是「當慶」（很棒）！
劉苡辰今天出席頒獎一身洋裝搭配客庄花布背心，展現客家妹的年輕活力，她自國立交通大學客家文化學院人文社會學系畢業後，身為新竹客家人的她，為發揚客庄文化，加上考量公職工作穩定，考取地方特考客家行政項目，先到苗栗大湖鄉公所服務，接著通過高考，在103年底分發至桃園市客家事務局服務，協助透過多元管道推動客語學習、扎根文化。
市府客家事務局指出，劉苡辰任職四年多以來，深刻體認「沒有語言，就沒有文化；沒有文化，族群就會滅絕」，因此對客語之推廣不遺餘力，協助鼓勵報考客語認證、建構客語友善環境等業務，推動客語向下扎根，並辦理辦理客語說故事比賽，創訂客家音樂展演徵件活動推廣客語，辦理客家流行音樂大賽也邀來海內外客家歌手參與，將客家音樂推向國際舞台。
劉苡辰也推動客語薪傳師開班補助及培訓，開班數居全國之冠，並首度訂定桃園市政府客家事務局「推動學校辦理客家社團補助作業要點」及SOP，補助學校成立定期性客家社團、增加學習客家語言文化機會，另也創訂「客語家庭開班試辦計畫」，營造全客語的學習環境。
劉苡辰在公職表現深獲肯定，今天獲獎，她的母親與姑姑也特地前來見證，感到與有榮焉，劉說，對於能成為最年輕獲獎者，且是客家事務局首次獲選者，感到很意外，但也覺得是個很棒的肯定，未來會繼續努力，發揚並傳承客家語言文化。
市府客家事務局主秘饒佳汶說，劉苡辰是八年級生，相當年輕，大家普遍認為年輕人不能吃苦，但苡辰相當任勞任怨，尤其客家局人少事多，更能展現工作韌性，只要給她一個工作方向，劉都能認真執行並達成目標，也是年輕女性公務員的成功典範。
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