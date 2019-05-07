峨眉鄉前瞻提升道路品質計畫完工 內政部長率隊會勘

2019-05-07 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



內政部長徐國勇今天率隊到新竹縣峨眉鄉，進行浪漫台三線城市發展市容改善會勘，峨眉鄉公所表示，內政部提升道路品質計畫共計辦理4階段審議，峨眉鄉去年共提報3件申請案件，營建署核定補助總經費6878萬，目前所有案件已在去年底完工，路面品質獲得極大改善，民眾使用上相當有感。

峨眉鄉長王增忠表示，峨眉鄉提出的3件申請案包括獅山古道道路及附屬設施整建工程、觀光重點區域道路品質提升改善計畫，以及八寮、3號及水流東道路提升道路品質改善工程，去年8月底核定後便上網招標，9月中旬得標廠商便開始施工，並在12月底前完成施工，今年2月驗收完畢。

道路改善工程內容包含將獅山古道道路破損路段路面刨除、鋪設瀝青混凝土、繪設標線，並統一路側護欄形式為仿木欄杆；觀光重點區域道路則改景觀道路，將管線地下化。

王增忠說，今年鄉公所繼續向營建署提出2個計劃，分別是峨眉村的電纜地下化以及鄉內聯絡道路提升計畫，共將近5000萬的補助計畫，希望營建署今年也繼續協助峨眉鄉改善道路品質，不僅能提升觀光，也讓用路人行車更安全。