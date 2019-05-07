桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假

2019-05-07 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



養工處副總工程司藍士堯（左）及復興區衛生所醫師兼主任林德文（右）將代表桃園參加108年行政院模範公務人員選拔。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市政府今天早上舉行桃園市108年模範公務人員表揚大會，有15名公務員獲選，獲獎者獲頒獎牌一面，並可領到5萬元獎金及公假5日，其中養工處副總工程司藍士堯及復興區衛生所醫師兼主任林德文將代表桃園參加108年行政院模範公務人員選拔；市長鄭文燦今天出席表揚大會，表示市長滿意度節節高升，是反映整體市政團隊努力的成果，他也提出四大目標，期許市府團隊朝廉能有力、簡政便民、智慧科技與市民主義的方向努力。

桃園市模範公務人員表揚大會在桃園市綜合會議廳舉行，由鄭文燦親自頒獎牌表揚，不少獲獎者同事、長官以及親友都到場見證，紛紛送上花束道賀並合照留念，場面歡樂熱鬧。

鄭文燦說，模範公務人員審議程序是由各機關首長推薦，再由秘書長召集組成審議小組審核，根據參選人員的工作事蹟逐一審查後，以無記名票選出來，能夠從眾多參選人中脫穎而出，無疑是出類拔萃的，他也笑說，審查過程嚴謹，「這也沒有關說」。

15名獲獎者有2人將代表桃園市競逐行政院模範公務人員選拔，分別是養護工程處的副總工程司藍士堯，藍上周才從工務局規畫設計科長調任養工處副總工程司，他近年主責推動青埔智慧路燈、騎樓整平計畫，積極跨機關橫向溝通，協助桃園連續2年獲頒全球7大智慧城市。

另外，復興區衛生所醫師兼主任林德文，行醫期間深感山地醫療品質提升之重要性，將巡診服務深入復興區各個角落，同時首創試辦愛部落（i-Tribe）無線寬頻網路系統，以弭平數位落差，更帶領衛生所成為長照2.0試辦機關，深獲中央地方及民眾好評。

其餘13人分別為民政局主任秘書陳茹文、社會局科長蔡惠娟、勞動局科長張哲航、水務局科長陳文龍、原住民族行政局科長林庭輝、交通局科長魏光譽、環境保護局科長黃伯弘、消防局小隊長林恆吉、消防局隊員陳彥廷、文化局科長羅炤月、客家事務局股長劉苡辰、研究發展考核委員會組長宋嘉修、中壢區公所主任邱碧亮。