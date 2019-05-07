迎接蛇年新生 桃市小一新生逾2萬2000人報到

2019-05-07 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



近年來桃園市重大建設陸續開發，創造大量工作機會，吸引眾多年輕家庭居住，也帶動新生兒潮。教育局統計，今年108學年度適逢去年龍年9月2日後出生、以及今年蛇年出生的國小一年級新生入學，截至4月30日止已報到學生人數達2萬2386人、預計開設858班，相較107學年度增加75班。

教育局指出，桃園市國小預計開設小一新生班級數有858班，其中包括桃園國小等49間國小，小一班級數比去年多，共計新增75班。108學年度新生人數最多為桃園區中山國小，預估新生人數有608人、暫定招收21班，較107學年度新生增加71人、增開1班；全市最迷你的學校仍為復興區光華國小，預估總學生數為19人。因應未來學區整體發展，並滿足民眾子女就近入學需求，教育局也要求各校優先調整校內空間規劃增減班，及早規劃配套措施。

教育局指出，桃園市有不少小校學生人數未達百人，如中壢區山東國小等36所學校，為讓各校縮短校際落差，教育局也協助各校發展特色，並舉辦策略聯盟，以增進學校間對話交流，合力解決學生學習問題，增加學生來源。

例如，內壢國小推動「雙語創新教學試辦學校計畫」，引進3名外籍英語教師進行雙語協同教學，目前一年級學生每週共8節課以雙語進行教學，其中4節生活課程更讓外師全美語授課，厚植札實學生的英語實力，營造學校特色；另外義興國小透過中文、英語、程式語三種語言學習接軌國際，將雙語教學結合數位閱讀、科技互動，進行編程、運算推理等課程，藉由AI機器人英語學伴的強化，以提升孩子學習動機。

教育局表示，包括大業國小等23所學校，雖已達教育部編班人數標準，但教室空間不足無法增班，教育局也已核定總量管制，並依「桃園市市立國民中小學實施學校規模總量管制作業要點」，要求各校訂定規定提早通知家長，未來將持續評估重劃學區的可行性之外，也將針對偏遠及總量管制學校鄰近地區學校酌予補助相關經費，協助學校縮短校際資源落差，改善校園軟硬體設施，提升教學環境，建立辦學特色，以減緩學區內學生外流。