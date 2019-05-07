新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣議員陳新源指出，設置地點離熱鬧區有8百公尺以上，不應設置太遠。圖／新竹縣議員陳新源提供 分享 facebook

新竹縣議員陳新源今天上午進行總質詢，他指出在新竹縣新埔鎮文山里高鐵橋下、位置118線11k+500的測速照相，從今年2月1日設置後，短短三個月竟累積8725件罰單，民怨四起。陳新源指出，此地中間全是分隔島，附近都沒有住戶，不會有民眾跨越，離熱鬧區有8百公尺以上，設置地點惹民怨。

陳新源說，設置後短短78天、罰單就開出1047萬，等於一天就開出13萬4230元的罰單，後來會勘時，就遇到3位民眾前來現在陳情，抱怨設置的地點不對，因為左邊是鳳山溪、右邊是田，中間全是分隔島，附近都沒有住戶，根本不會有民眾跨越，「理論上，測速照相應該是設計在靠近民眾多的地方，才能真正防治有效果」。

對此，新竹縣政府警察局長黃家琦回應，根據事故統計，今年1月當地事故有10件，設置後，2到4月只有14件，可見對沿線的有明顯的防治效果。上個月22日議員、代表、里長到現場會勘，這條路的確中央有分隔島、旁無人居住，但考量到車輛有慣性，設計測速地點離民眾居住約有8百公尺到1公里，提前設置能提醒民眾先輕踩煞車。

黃家琦說，從數據來看，二月份開罰5千件、三月3千件、四月1千多件，超速的案件量明顯下降，當地民眾逐漸熟悉，主要是提醒外地的用路人，民眾看見標誌後，就會遵守法律。

陳新源當場直呼「無法接受這樣的說法」，他說，由於設置地點離國小還有8百公尺以上，很多駕駛輕踩煞車後，就直接加速，且前方的國小也有紅綠燈來管制，建議設置的地點不該離學校太遠，才有效果。

黃家琦說，近期會再安排交通隊、交旅處等會勘，針對當地設置的地點明確研議，會再仔細的評估。