親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

房子贈與量連三年增加 原來富爸媽這麼想

新泰王舊政治？當「王權」成泰國民主的隱憂

新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣議員陳新源指出，設置地點離熱鬧區有8百公尺以上，不應設置太遠。圖／新竹縣議...
新竹縣議員陳新源指出，設置地點離熱鬧區有8百公尺以上，不應設置太遠。圖／新竹縣議員陳新源提供
分享

新竹縣議員陳新源今天上午進行總質詢，他指出在新竹縣新埔鎮文山里高鐵橋下、位置118線11k+500的測速照相，從今年2月1日設置後，短短三個月竟累積8725件罰單，民怨四起。陳新源指出，此地中間全是分隔島，附近都沒有住戶，不會有民眾跨越，離熱鬧區有8百公尺以上，設置地點惹民怨。

陳新源說，設置後短短78天、罰單就開出1047萬，等於一天就開出13萬4230元的罰單，後來會勘時，就遇到3位民眾前來現在陳情，抱怨設置的地點不對，因為左邊是鳳山溪、右邊是田，中間全是分隔島，附近都沒有住戶，根本不會有民眾跨越，「理論上，測速照相應該是設計在靠近民眾多的地方，才能真正防治有效果」。

對此，新竹縣政府警察局長黃家琦回應，根據事故統計，今年1月當地事故有10件，設置後，2到4月只有14件，可見對沿線的有明顯的防治效果。上個月22日議員、代表、里長到現場會勘，這條路的確中央有分隔島、旁無人居住，但考量到車輛有慣性，設計測速地點離民眾居住約有8百公尺到1公里，提前設置能提醒民眾先輕踩煞車。

黃家琦說，從數據來看，二月份開罰5千件、三月3千件、四月1千多件，超速的案件量明顯下降，當地民眾逐漸熟悉，主要是提醒外地的用路人，民眾看見標誌後，就會遵守法律。

陳新源當場直呼「無法接受這樣的說法」，他說，由於設置地點離國小還有8百公尺以上，很多駕駛輕踩煞車後，就直接加速，且前方的國小也有紅綠燈來管制，建議設置的地點不該離學校太遠，才有效果。

黃家琦說，近期會再安排交通隊、交旅處等會勘，針對當地設置的地點明確研議，會再仔細的評估。

新竹縣議員陳新源今天上午進行總質詢，他指出在新埔鎮文山里高鐵橋下、位置118線1...
新竹縣議員陳新源今天上午進行總質詢，他指出在新埔鎮文山里高鐵橋下、位置118線11k+500的測速照相，從今年2月1日設置後，短短3個月竟累積8725件罰單，民怨四起。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣議員陳新源指出，此地中間全是分隔島，附近都沒有住戶，不會有民眾跨越。圖／新...
新竹縣議員陳新源指出，此地中間全是分隔島，附近都沒有住戶，不會有民眾跨越。圖／新竹縣議員陳新源提供
分享

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

家扶新住民自強媽一肩扛癌夫障兒 無畏罹癌進修獲學士

2019-05-07 08:34

桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假

2019-05-07 11:05

竹縣縣史館辦3場體驗原民文化手作 8日網路報名

2019-05-07 07:42

回響／竹縣新增2處身障日照中心 下月展開服務

2019-05-07 00:52

鄭寶清爭得3千億經費？ 桃園議員查帳

2019-05-07 00:49

苗縣議會直播 首日縣民不捧場

2019-05-07 00:37

春遊竹市 遊草青湖 免費玩立槳、天鵝船

2019-05-07 00:33

新埔驚恐！溪流冒泡泡山 流向取水口

2019-05-07 00:30

國道客運搬到經國轉運站 不少桃園乘客不知道

2019-05-07 00:22

沈永釗八仙事件不眠救傷患 客製個人公仔表揚優良護師

2019-05-06 19:36

你看了嗎？苗栗縣議會網路直播 線上觀看僅6、7人

2019-05-06 18:36

他認養里內所有路燈12年 連3任都是同額參選里長

2019-05-06 18:33

私有地種8支電線桿妨礙出入 竹市今強制拆除

2019-05-06 17:57

影／地價稅漲價民眾無力負擔 竹縣議員要府提出救濟管道

2019-05-06 17:00

為恭紀念醫院雙胞胎姊妹護理師 學有專精會感恩

2019-05-06 16:54

影／月薪4、5萬印染難找人 勞部長允諾：協助解決

2019-05-06 16:49

竹市青草湖水域開玩 增設天鵝船遊湖

2019-05-06 14:32

余筱菁爭取特教權 楊文科：2日間照顧服務據點六月開跑

2019-05-06 13:55

手札標註大陸國慶日挨批 苗縣府：帽子扣太大

2019-05-06 13:39

兩岸城市交流 苗栗8月下旬將辦湖北文化周

2019-05-06 13:18

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

新竹市幼兒園招生 公幼5月31日起登記

2019-05-06 12:33

產房位新竹「水岸第一排」 中醫大新竹附醫誕生24寶寶

2019-05-06 11:25

竹縣捕蜂捉蛇經費僅能委外2個月 余筱菁批加重消防員負擔

2019-05-06 10:58

南崁搭乘國道客運 今下午2點起得到經國轉運站

2019-05-06 10:53

「復仇者聯盟4」票根不要丟 到這裡可抽無限手套

2019-05-06 07:31

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

沒在怕！與前妻拍公墓婚紗離婚 再婚拍七爺八爺婚紗

2019-05-06 12:31

私有地種8支電線桿妨礙出入 竹市今強制拆除

2019-05-06 17:57

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

豐原中正陸橋評估是否拆除 5月10日至6月10日暫封閉

2019-05-06 11:35

綠議員淚控被韓粉恐嚇 韓國瑜：感同身受 我也被威脅

2019-05-06 11:23

影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59

垃圾分類霧沙沙？ 張麗善分享懶人包三張圖看清楚

2019-05-06 13:22

中正橋改建開工 柯文哲：明年春節閃電拆除重慶南高架

2019-05-06 11:40

影／推薦帶得走的高雄記憶 高雄十大伴手禮曝光

2019-05-06 18:02

為恭紀念醫院雙胞胎姊妹護理師 學有專精會感恩

2019-05-06 16:54

打臉蔡英文搶功雙北共飲翡翠水？侯友宜：非單一功勞

2019-05-06 15:49

雙北中正橋改建開工 預計4年後完工

2019-05-06 12:07

你看了嗎？苗栗縣議會網路直播 線上觀看僅6、7人

2019-05-06 18:36

他認養里內所有路燈12年 連3任都是同額參選里長

2019-05-06 18:33

影／這幾天結婚登記 彰化縣送好孕包小金鏟

2019-05-06 15:44

批韓國瑜把春吶變造勢場 議員：說好的50億商機呢？

2019-05-06 14:18

台南鄉親注意！服務業與住宅設備汰舊換新補助10日截止

2019-05-06 18:41

打開板橋的水溝蓋 竟是滿滿淤泥

2019-05-06 20:03

影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起

2019-05-06 20:59

柯、侯出席中正橋改建動土 拚4年後完工

2019-05-06 13:55

新竹市幼兒園招生 公幼5月31日起登記

2019-05-06 12:33

台東縣表揚20位模範母親 最年長母親高齡91歲林陳秀美

2019-05-06 20:35

馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道

2019-05-06 22:25

台中3家托嬰中心無監視器 盧秀燕要求強制裝設

2019-05-06 12:40

台南南山公墓疑出現史前遺址 文史團體要求暫緩開發

2019-05-06 18:01

竹市青草湖水域開玩 增設天鵝船遊湖

2019-05-06 14:32

綠議員淚控韓粉恐嚇「接小孩」 韓：感同身受、我也被恐嚇

2019-05-06 14:21

兩岸城市交流 苗栗8月下旬將辦湖北文化周

2019-05-06 13:18

影／地價稅漲價民眾無力負擔 竹縣議員要府提出救濟管道

2019-05-06 17:00

千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10

花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點

2019-05-07 09:05

新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41

北市敬老卡擴大使用 月底可望初步定案

2019-05-06 23:57

產房位新竹「水岸第一排」 中醫大新竹附醫誕生24寶寶

2019-05-06 11:25

手札標註大陸國慶日挨批 苗縣府：帽子扣太大

2019-05-06 13:39

蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工

2019-05-07 09:27

古早就有滑水道、高爾夫球場 西子灣是高雄最時尚去處

2019-05-06 13:53

陶藝家眼中的韓國瑜 除了禿頭還會有什麼特徵？

2019-05-07 09:01

桃園回收廠空地堆放物凌晨火警 火光頻爆炸驚

2019-05-07 07:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top