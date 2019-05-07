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家扶新住民自強媽一肩扛癌夫障兒 無畏罹癌進修獲學士

2019-05-07 08:34聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

母女3人在生活上遭遇多種試煉挑戰始終不放棄，陳琪玉相信最壞的已經過去，一家人準備...
母女3人在生活上遭遇多種試煉挑戰始終不放棄，陳琪玉相信最壞的已經過去，一家人準備迎接美好的未來。圖/桃園家扶中心提供
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越南籍的陳琪玉25年前與家人移民台灣，民國89年結婚育有兩女兒。婚後在職訓局任約聘員，協助外籍勞工處理客訴問題，工作期間表現優異。

陳琪玉的先生97年確診罹患淋巴癌末期，家中生活重擔全落到她身上，先生因為藥物副作用體重破百，全身病毒疣及膿瘡，苦撐7年仍不敵病魔而往生。

二女兒從小重度自閉及過動，陳琪玉除了工作、照顧先生還要帶二女兒上早療課程；二女兒自爸爸離世後，經常情緒失控、吼叫、破壞物品，陳琪玉好幾次報119協助送醫，常一天睡不到幾小時，但她不放棄女兒所有就醫的機會，終於找到有效控制的藥物，目前每季只回診1次已持續6年。

從先生、二女兒，琪玉婚後的人生一直不斷辛苦照顧家人，她堅持給孩子最好的生活，從不放棄。

經過先生病逝、二女兒症狀獲控制，好不容易調適好心情，陳琪玉前年健康檢查發現卵巢癌，她感到驚恐，怕自己會像先生一樣不敵病魔，更擔心孩子們生活問題。

她積極接受治療、開刀並化療，期間不想家人擔心，大多數獨自到醫院接受化療，強忍化療造成的不適，整個人消瘦許多，但她堅強挺過，也幸好是卵巢癌初期病情獲得控制，現在定期追蹤。

陳琪玉治療期間留職停薪4個月，回公司上班後發現自己常不自覺落淚，並有許多負面的想法驚覺不對勁，於是看身心科醫師和服藥穩定情緒，癒後開始更關注健康並運動，找方法抒解情緒，深信穩定身心，才能長久的陪伴孩子。

有感於自己能力、競爭條件還不足，為爭取更好的工作薪資，陳琪玉趁工作空檔進修去年取得大學學歷，不僅增加收入，也成為兩個女兒的好榜樣。大女兒貼心選擇在桃園升學，以便照顧妹妹、減輕琪玉的負擔，去年考上大學心理系，希望未來成為一位助人工作者。

陳琪玉今年獲桃園家扶推薦「自強母親」，一家人因為歷經重重難關親情更緊密，儘管還是要長期追蹤自己的健康和照顧二女兒，但是她保持樂觀，她深信「苦日子已過，要堅強不能倒下才能給孩子穩定的生活」，坦然、勇敢的面對生命困境，一步步朝向幸福人生前進。

陳琪玉和女兒感情好，一家人積極樂觀面對生活上各種挑戰。圖/桃園家扶中心提供
陳琪玉和女兒感情好，一家人積極樂觀面對生活上各種挑戰。圖/桃園家扶中心提供
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陳琪玉獲家扶自強母親表揚，兩位寶貝女兒到場為媽媽加油慶賀。圖/桃園家扶中心提供
陳琪玉獲家扶自強母親表揚，兩位寶貝女兒到場為媽媽加油慶賀。圖/桃園家扶中心提供
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