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消防隊員化身寶可夢傑尼龜5主角 學童戲水玩不「溺」

2019-05-07 08:25聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

消防隊員寶可夢的裝扮吸睛。記者鄭國樑/攝影
消防隊員寶可夢的裝扮吸睛。記者鄭國樑/攝影
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雖然梅雨帶來涼爽天氣，不過桃園市消防局第二救災救護大隊埔心分隊考量每到酷熱暑假，學童外出戲水機會增加，提早在楊梅區楊明國小舉辦年度「夏天戲水玩不膩（溺），傑尼龜教你解溺方法」，擴大和落實防溺宣導活動。

消防隊員設計小朋友喜愛的寶可夢主題，吸引、提高學童參加的興緻，以話劇形式加深學童防溺常識，還透過闖關宣導活動強化防溺防災教育，期許減少溺水案件的發生，降低人命傷亡及財產損失。

宣導活動由埔心消防隊隊員扮演5位寶可夢角色：傑尼龜、皮卡丘、卡比獸、胖丁及小火龍，藉由寶可夢活動主題，搭配話劇演出，在話劇中融入「叫.叫.聲.拋.划」防溺口訣，教導了解如果遇溺水，應如何求救與自救的防溺知識。

宣導活動除了有精彩的話劇互動宣導，還設立了各項闖關活動：

烈焰停躺滾：使用小氣球黏貼於衣服上，位置為腹部及背部，  模擬身上著火時，應以「摀臉」、「停」、「躺」、「滾」的方式，阻止身上火勢蔓延。

吉利蛋比30CPR宣導：學童以正確CPR姿勢及速率，按壓半身「安妮」，讓孩童能在緊急時刻正確使用CPR急救。

水箭龜來滅火：以乒乓球模擬火源，讓學童以水滅火器將其擊落成功滅火。

椰蛋樹丟炸蛋：各類災害應變口訣貼於鐵罐上，讓學童用丟 沙包之方式將正確的鐵罐擊落，藉此讓孩童認識正確的防災知識。

寶可夢救援隊；以競賽方式，依照題目選擇正確救援道具，  成功救溺水者上岸隊伍獲得獎勵。   

埔心消防分隊首次將寶可夢融入消防防溺宣導，與學童近距離的接觸、吸引小朋友們目光，以充滿活潑互動的方式寓教於樂，老師帶著孩子在快樂中學習危機處理及面對災難時的應變，讓宣導活動更有效果。

第二大隊表示，希望藉由宣導活動，讓學童從小建立防溺常識，選擇合格且安全的場所戲水，不幸遇溺水，必須要冷靜因應，謹守「叫.叫.聲.拋.划」口訣，消防安全更貼近日常，災害發生時才能從容應對，在炎夏到來之前，以輕鬆愉悅的互動方式，達到落實預防溺水案件目的。

學童很認真聽寶可夢消防叔叔解說防溺和救溺的觀念和方法。記者鄭國樑/攝影
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埔心消防分隊用心設計寶可夢5位主角加入宣導活動。記者鄭國樑/攝影
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消防隊員下水帶著小朋友學習安全戲水要領。記者鄭國樑/攝影
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隊員教學童以正確CPR姿勢及速率，按壓半身「安妮」，學會正確的CPR急救術。記者...
隊員教學童以正確CPR姿勢及速率，按壓半身「安妮」，學會正確的CPR急救術。記者鄭國樑/攝影
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