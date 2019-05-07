竹縣縣史館辦3場體驗原民文化手作 8日網路報名

2019-05-07 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣縣史館歡慶國際博物館日，預定在5月18日舉辦「518來趣縣史館-體驗原民文化手作」活動，歡迎民眾一起DIY，感受原住民傳統文化魅力。活動將在5月8日中午12點整開放網路報名(https://reurl.cc/R9Len)，名額有限，額滿為止。

新竹縣政府文化局長李猶龍表示，縣史館「原鄉藝動–新竹縣原住民族文物特展」自1月份開展以來，即受中小學校參訪團的熱烈迴響，因此在5月18日當天，特別舉辦三場次手作體驗課程邀請民眾一同參與。主題分別是「編織環保水壺袋」（2場次）與「香料創意茶飲」（1場次）。

「編織環保水壺袋」將帶領大家用傳統的編織技巧，把樸素單調的繩子轉變成可重覆使用、具環保意義的水壺提袋，參與減塑行動的同時，也為文化保存盡一份心力。「香料創意茶飲」介紹馬告、紅藜、薑黃、山肉桂等原住民特色香料與飲食，用嗅覺、觸覺、味覺和這些獨特的民族植物展開一場難忘的邂逅，民眾也能發揮創意，調配出獨一無二的特色風味茶飲。