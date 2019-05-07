竹縣縣史館辦3場體驗原民文化手作 8日網路報名
新竹縣縣史館歡慶國際博物館日，預定在5月18日舉辦「518來趣縣史館-體驗原民文化手作」活動，歡迎民眾一起DIY，感受原住民傳統文化魅力。活動將在5月8日中午12點整開放網路報名(https://reurl.cc/R9Len)，名額有限，額滿為止。
新竹縣政府文化局長李猶龍表示，縣史館「原鄉藝動–新竹縣原住民族文物特展」自1月份開展以來，即受中小學校參訪團的熱烈迴響，因此在5月18日當天，特別舉辦三場次手作體驗課程邀請民眾一同參與。主題分別是「編織環保水壺袋」（2場次）與「香料創意茶飲」（1場次）。
「編織環保水壺袋」將帶領大家用傳統的編織技巧，把樸素單調的繩子轉變成可重覆使用、具環保意義的水壺提袋，參與減塑行動的同時，也為文化保存盡一份心力。「香料創意茶飲」介紹馬告、紅藜、薑黃、山肉桂等原住民特色香料與飲食，用嗅覺、觸覺、味覺和這些獨特的民族植物展開一場難忘的邂逅，民眾也能發揮創意，調配出獨一無二的特色風味茶飲。
除了上述手作體驗活動外，新竹縣縣史館當日安排了定時導覽服務，引領大家認識新竹縣的在地文化故事與原住民文化面貌。常設展於上午9點、11點與下午2點各有一場次定時導覽；特展定時導覽則安排於11點半、下午2點半與4點，各場次約歷時30分鐘，歡迎有興趣的民眾前來參與。活動詳情可洽臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」(https://www.facebook.com/hchcc.gov) 查詢。
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