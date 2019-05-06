他認養里內所有路燈12年 連3任都是同額參選里長

2019-05-06 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市公所今天啟動「愛心路燈認養」，其中，苗栗市中苗里長邱信雄連續12年認養里內所有120盞路燈，他也從第2任起都是同額競選，里民都稱頌。

苗栗市現有路燈約8100盞，每年路燈電費支出500萬元，去年認養數為4319盏，比例約53％，每盞路燈認養費1年500元，市公所專款專用，繳納電費及維護路燈，市長邱鎮軍、市民代表會主席邱炳光等人今天啟動今年「愛心路燈認養」，1天之內就有約800盞，加上預定認養共2500盞左右。

邱鎮軍、邱炳光致贈獎座，感謝認養人及單位，邱鎮軍指出，認養路燈是回饋地方的善心表現，維護公共安全讓夜歸民眾能平安回家，照亮自己也照亮別人外，尚有活化街景、亮化城市的目的，減少竊盜案發生，呼籲各界熱烈響應認養路燈。

苗栗市公所公園路燈管理所長邱義鴻表示，長春石化、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業、王府大飯店等企業，多年來支持認養上百盞路燈；個人部分，邱信雄連續12年認養120盞，大同里長楊桂尾也認養100盞多年，此外，功維敘街頭藝人高良奇也不間斷每月認養6盞路燈。