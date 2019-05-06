私有地種8支電線桿妨礙出入 竹市今強制拆除

2019-05-06 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市香山區延平路上的藥局和牛排館門口的既定道路4月底突然冒出8支電線桿，還被用鐵皮圍起來，引起地方議論紛紛，據悉是藥局前畸零地賣不出去，被地主憤而豎立電桿再用鐵皮圍了起來，日前新竹市府都市發展處建築管理科前往會勘，建管科長李嘉倫表示，已給土地所有權人2日時間拆除但仍未處理，今天行使政府公權力，將8支電線桿將視為路障移除。

林姓網友於「新竹大小事」社團裡po出多張「奇異電線桿照」，提及「買房前一定要確認自己房子前的地有沒有屬於以前的計畫道路」。網友今天也在臉書社團分享拆除進度並表示，「利用門路低價購得畸零地，要求店家高價買，不然就妨礙生意，貪心呀」、也有人嘲弄地主「原來是想敲店家竹槓，竹槓沒敲成只能無償做公益了」。

據了解，延平路在多年前的都市計畫中，被規劃成18公尺寬，但改為現在15公尺寬度，因路寬縮減，有人買下這多餘土地，再要求屋主高價買回，原本一開始喊價一坪約50萬元，後來翻倍到110萬元，都賣不出去，畸零地在約1月時就先被用鐵皮圍起來，4月底才冒出8支電桿，導致藥局和牛排館的騎樓都無法使用。