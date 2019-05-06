影／地價稅漲價民眾無力負擔 竹縣議員要府提出救濟管道

2019-05-06 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣議員吳傳地與張珈源今天在新竹縣議會第19屆第一次定期會中聯合質詢，針對地方垃圾問題、竹北納骨塔興建、教育權、地價等質詢。議員張珈源針對地價稅漲價，提出無力負擔特殊案例，如不想變買祖產老農民，要求縣府應給予一個救濟管道，讓明年地價稅調降。

縣長楊文科說明，地政處已多次至各地召開地價稅說明會，聽取民眾意見，預計今年年底會公布一個合理的公告地價，而針對某些特殊案例，交旅處內部正研擬於合乎法令規定下，私有土地無償提供政府機關使用減免地價稅之項目、條件、年限，並實地勘查當地需要的公共設施，最快6月底公布實施。

張珈源還提到，竹北有些家長因購屋、搬家的關係，搬到總量管制的小學，導致兩個小孩不同校，接送困難，根本是懲罰多生小孩的家長，建議縣府應建立優先入學的機制。保障同一個家庭的父母，讓同一個家庭的小孩可有優先就讀權。教育處長劉明超回應，這部分的建議是可以來討論，縣府立場也希望能減少家長的負擔。

議員吳傳地提及竹縣垃圾處理情形及未來垃圾處理方式，希望縣府環保局能做好評估，環保代理局長羅仕臣表示，目前以打包作業方式處理垃圾，增加垃圾暫置空間，已完成8千公噸垃圾打包，預計完成2萬公噸，而新豐區域掩埋場活化再利用工程，進度已到工程設計規劃，預計7月設計規劃完成工程發包。

縣長楊文科也對此回應，他上任後已取得相較於去年度增加40公噸垃圾處理量，不過處理量210公噸還是小於一日產出量250公噸，為達到垃圾問題一勞永逸，未來興建廢棄物處理設施，懇請議會支持，以達竹縣垃圾自主管理目標。