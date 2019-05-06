為恭紀念醫院雙胞胎姊妹護理師 學有專精會感恩

2019-05-06 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



5月12日國際護師節，苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今天提前慶祝，信義院區1樓大廳舉辦「護理創新海報展」，院長陳振文向白衣天使致敬意與謝意，院方並表揚28名護理親善天使、1名護理主管楷模及9名護理楷模，肯定護理人員的重要性及貢獻。

護理工作辛苦，為恭每月都會接到數封的感謝函，醫院雙胞胎姊妹袁湘嵐、袁湘婷甘之如貽，兩人分享經驗，袁湘嵐表示，當初是因為長輩認為現在的大學生出社會很多都找不到工作，要學有專精，因而選擇護理科，一直覺得只是為了讀書而讀書，到了專二實習，才發現原來自己對護理是有興趣的，堅持到現在，期許自己在零錯誤的同時能提高工作效率，進而能協助同事。

袁湘婷也是實習的時候，對護理產生興趣，她說，第一次實習就照顧到跟家中長輩差不多歲數的爺爺，讓她驚覺原來生老病死可以離那麼近，更體會到「家有一老，如有一寶」，她因此開始珍惜與每個人相處的時間，更感慨人生世事無常，必須更及時行孝，讀護理科動力又更加深了。