影／月薪4、5萬印染難找人 勞部長允諾：協助解決

2019-05-06 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



行政院勞動部長許銘春今天上午前往桃園市觀音工業區，參訪東欣實業工廠的印染工廠了解現場環境，她並與印染整理業者、勞工座談對話，印染業者認為現行法令的工時限制，對業者限制很大。許銘春表示，針對印染業者勞動現場，在勞基法的2休規定給予彈性，業者認為受到限制，可依法向經濟部申請調整，該部也會了解業者是否申請，希望能協助業者解決問題。

許銘春在職安署、桃園市府勞動局官員及台灣區絲綢印染整理工業公會理事長卓欽銘等業者陪同，實地走訪觀音工業區東欣實業現場參訪，東欣實業總經理鄭武田、廠長鄭為鍾說明，以印染業不斷投入經費改善汙水處理、廢氣及鍋爐集塵等設備更新，改善職安和工作安全，環境改善了，但印染被認工廠骯髒，即便月薪4、5萬元還是難找到員工。

許銘春現場座談聽取印染產業勞、資的心聲，卓欽銘表示，從織布到印染、染整產業業，現行工時的規定限制很大，業者接到大一點的訂單，交貨期2週，該如何趕工，現行5休2無法做，尤其鍋爐升溫、降溫，不能每週停工，否則很浪費，業界很困擾。黃姓勞工代表說，員工想配合工廠加班，賺更多的錢，受到加班限制，需要政府改善。