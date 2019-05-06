穿山甲溜下山逛馬路危險 老外愛護動物救牠一命

2019-05-06 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市定居蘆竹開店的澳洲籍藍姓外籍人士昨晚撿到一隻野生穿山甲，他在保育動物觀念下，擔心該穿山甲在馬路十分危險，隨即撿起穿山甲送交蘆竹警方處理。