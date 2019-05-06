親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀憑弔崩潰大哭

穿山甲溜下山逛馬路危險 老外愛護動物救牠一命

2019-05-06 16:45聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市定居蘆竹開店的澳洲籍藍姓外籍人士昨晚撿到一隻野生穿山甲，他在保育動物觀念下，擔心該穿山甲在馬路十分危險，隨即撿起穿山甲送交蘆竹警方處理。

蘆竹分局今天下午表示，這名藍姓外籍男子在蘆竹區中山路的長榮創辦人張榮發文物館附近道路，看見一隻穿山甲正在穿越馬路危險，立即將穿山甲救起送警處理。警方聯絡市府農業局人員到場評估，農業局人員認為，該隻穿山甲全身沾滿黃色泥土、為一成年健康的穿山甲保育動物，研判可能是附近羊稠山區跑出來，將送交相關單位照顧和依規定送返山區。

蘆竹澳洲籍藍姓外籍人士看見穿山甲過馬路危險，撿起送警轉交農業局處理返回山林。圖／...
蘆竹澳洲籍藍姓外籍人士看見穿山甲過馬路危險，撿起送警轉交農業局處理返回山林。圖／警方提供
分享
蘆竹澳洲籍藍姓外籍人士看見穿山甲過馬路危險，撿起送警轉交農業局處理返回山林。圖／...
蘆竹澳洲籍藍姓外籍人士看見穿山甲過馬路危險，撿起送警轉交農業局處理返回山林。圖／警方提供
分享

文物澳洲長榮
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

手札標註大陸國慶日挨批 苗縣府：帽子扣太大

2019-05-06 13:39

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

影/月薪4、5萬印染難找人 勞部長允諾：協助解決

2019-05-06 16:49

竹市青草湖水域開玩 增設天鵝船遊湖

2019-05-06 14:32

余筱菁爭取特教權 楊文科：2日間照顧服務據點六月開跑

2019-05-06 13:55

兩岸城市交流 苗栗8月下旬將辦湖北文化周

2019-05-06 13:18

新竹市幼兒園招生 公幼5月31日起登記

2019-05-06 12:33

產房位新竹「水岸第一排」 中醫大新竹附醫誕生24寶寶

2019-05-06 11:25

竹縣捕蜂捉蛇經費僅能委外2個月 余筱菁批加重消防員負擔

2019-05-06 10:58

南崁搭乘國道客運 今下午2點起得到經國轉運站

2019-05-06 10:53

「復仇者聯盟4」票根不要丟 到這裡可抽無限手套

2019-05-06 07:31

「傻瓜肉粽」食材講究 遊子：這就是媽媽的味道

2019-05-05 23:53

不設自經區 桃園打造境內關外特區

2019-05-05 23:43

新竹直達桃機客運 最快年底上路

2019-05-05 23:27

徐耀昌登陸行銷農產 湖北力挺

2019-05-05 23:22

利多！竹南頭份「文高一」變更住宅區

2019-05-05 23:22

古道串連4縣市 11月與韓國步道締結友誼

2019-05-05 23:20

竹南、頭份快速發展 房屋稅多過苗栗市

2019-05-05 23:18

台三線「樟之細路」 串連除草開跑

2019-05-05 23:16

太極門中壢道館感恩26周年 點亮心燈伍伍同心

2019-05-05 20:45

407公里國家自然步道「樟之細路」 串連展原客文化

2019-05-05 20:39

影／閒置高中用地變更住宅區 頭份竹南發展再添利多

2019-05-05 20:36

公發手札印大陸節日遭質疑 苗縣府：沒有特別用意

2019-05-05 20:00

竹市府表揚模範母親 林康蓮心適逢百歲生日意義非凡

2019-05-05 18:45

桃園市桐花唸謠大賽 小小萌童客謠琅琅上口

2019-05-05 17:52

台灣心行善團 義助復興區火災戶重建家園

2019-05-05 17:50

影／椅子阿婆想圓夢 愛心接力打造安全乾淨的住處

2019-05-05 14:23

台中「禁摩」？ 市府：只汰換舊二行程 別再被網騙

2019-05-05 13:59

敲碗成真！ 竹市直達桃園機場 年底通車

2019-05-05 11:12

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

捕獲2尾野生大鮸魚拍賣近3萬 東石漁民：如中樂透

2019-05-05 17:12

影／閒置高中用地變更住宅區 頭份竹南發展再添利多

2019-05-05 20:36

高嘉瑜到台南直播美食 意外讓新一代女神曝光

2019-05-06 02:04

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

豐原中正陸橋評估是否拆除 5月10日至6月10日暫封閉

2019-05-06 11:35

月票加碼 北市研擬推出短程優惠票種

2019-05-06 00:20

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

比「懸日」更有趣 基隆限定「懸郵輪」不靠老天賞臉

2019-05-05 23:02

議員質疑高雄商圈景氣未好轉 韓國瑜：非一日之寒

2019-05-06 11:06

中正橋改建開工 柯文哲：明年春節閃電拆除重慶南高架

2019-05-06 11:40

綠議員淚控被韓粉恐嚇 韓國瑜：感同身受 我也被威脅

2019-05-06 11:23

鳥松濕地外來魚虎肆虐 高雄鳥會派20釣手「清理門戶」

2019-05-06 09:42

沒在怕！與前妻拍公墓婚紗離婚 再婚拍七爺八爺婚紗

2019-05-06 12:31

影／春吶今晚最後壓軸 911炒熱氣氛

2019-05-05 20:01

垃圾分類霧沙沙？ 張麗善分享懶人包三張圖看清楚

2019-05-06 13:22

春遊宜蘭四重好康 不比暖冬補助差

2019-05-06 09:08

雙北中正橋改建開工 預計4年後完工

2019-05-06 12:07

新打卡景點！雲林也有電影「魔戒」哈比人的家

2019-05-06 08:18

太極門中壢道館感恩26周年 點亮心燈伍伍同心

2019-05-05 20:45

公發手札印大陸節日遭質疑 苗縣府：沒有特別用意

2019-05-05 20:00

影／潮境保育區3歲 陳其邁：祕密花園潛水點不比墾丁差

2019-05-05 21:05

「復仇者聯盟4」票根不要丟 到這裡可抽無限手套

2019-05-06 07:31

打臉蔡英文搶功雙北共飲翡翠水？侯友宜：非單一功勞

2019-05-06 15:49

影／爭取高鐵接駁車無解 大北門居民：次等市民？

2019-05-05 20:36

影／生鮮水果裝櫃爭取大陸市場 今晚在高雄碼頭出發了

2019-05-05 20:00

竹縣捕蜂捉蛇經費僅能委外2個月 余筱菁批加重消防員負擔

2019-05-06 10:58

不設自經區 桃園打造境內關外特區

2019-05-05 23:43

旗津春吶落幕 樂迷雨中狂歡

2019-05-05 23:19

布袋發展遊憩港 招商等無人

2019-05-05 23:01

高市未婚聯誼登場 13對年輕男女配對成功

2019-05-05 20:40

領回率超低 單車保管場淪oBike停車場

2019-05-05 23:26

高雄春吶最後一天 騎警隊登場

2019-05-05 17:49

「希望快快把環狀線建好」 三重小學生寫信給侯友宜

2019-05-05 17:13

批韓國瑜把春吶變造勢場 議員：說好的50億商機呢？

2019-05-06 14:18

北投機廠運作20年 地方嫌吵盼遷

2019-05-05 23:54

台中3家托嬰中心無監視器 盧秀燕要求強制裝設

2019-05-06 12:40

新竹市幼兒園招生 公幼5月31日起登記

2019-05-06 12:33

葫蘆墩圳沒水 前後任官員交鋒

2019-05-05 23:17

柯、侯出席中正橋改建動土 拚4年後完工

2019-05-06 13:55

不只宮原眼科！ 台中中區老屋變身文青手作坊

2019-05-05 17:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top