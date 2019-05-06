寶寶媽媽回娘家 中醫大新竹附醫歡慶母親節

2019-05-06 15:38 中央社 新竹縣6日電



中國醫藥大學新竹附設醫院今天邀在院內生產的寶寶與爸爸、媽媽們一起「回娘家」，提前歡度母親節、分享新生喜悅，婦產科醫師也分享孕婦在孕期間的檢測項目與保健觀念。

中醫大新竹附醫表示，院內的第一位寶寶是在今年3月19日誕生，另有3位寶寶在兒童節前夕、4月3日出生，截至今天已有24名寶寶誕生。

帶著寶貝兒女「回娘家」的郭姓媽媽說，她在4月18日喜迎「龍鳳胎」，女寶寶2500克，男寶寶2400克，是院內第一對雙胞胎；而賀姓媽媽分享，她在懷孕第17週時發生「腸扭轉」，經婦產科、一般外科團隊緊急開刀，拿掉壞死的60公分腸子後，母子均安。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，院內婦產科提供產檢、羊膜穿刺、高層次超音波等檢查「一條龍服務」，讓孕媽咪不用舟車勞頓。

婦產科醫師蘇聖淵指出，孕媽咪可透過高層次超音波檢測出胎兒是否有重大異常；滿34歲的高齡產婦可在政府部分補助下進行羊膜穿刺，檢測胎兒是否有染色體異常；另外還有一種非侵入性染色體檢測，只需抽媽媽的靜脈血液，即可對胎兒T21、T18、T13染色體疾病進行篩檢。

婦產科醫師陳冠儒表示，孕期須攝取足夠營養，葉酸對懷孕初期十分重要，能幫助胎兒神經系統發育；懷孕中後期則建議孕婦多補充鈣質跟鐵質，鈣可增進胎兒骨骼與牙齒成長，鐵可幫助媽媽跟寶寶的造血功能。