苗縣擴大兩岸交流 湖北文化週8月登場

2019-05-06 15:05 中央社 苗栗縣6日電



苗栗縣長徐耀昌日前率團赴中國大陸參訪，為苗栗縣文化觀光、農特產及工商業拓展交流管道。縣府今天表示，8月將在縣內舉辦首屆「湖北文化週」系列活動，擴大兩岸互動交流。

苗栗縣長徐耀昌4月27日率團前往中國北京與湖北武漢參訪，5月3日結束行程搭機返台，出訪期間曾先後與大陸國台辦主任劉結一及湖北省書記蔣超良等高層領導人會面，雙方就維持兩岸良性互動、促進城市交流及帶動經濟發展各方面，互相交換意見。

徐耀昌指出，4月27日他受邀前往北京參加世界園藝博覽會開幕式，緊抓機會行銷苗栗縣的觀光、農特產品等，希望讓「人進來、貨出去」，帶動苗栗在地觀光產業發展，隔天更會見國台辦主任劉結一，對於兩岸持續保持良性互動，建立更穩定的基層交流平台，一起拚經濟，讓人民安居樂業，並以具體行動促進城市交流、跨域合作，都抱以高度期待。

徐耀昌表示，4月29日起，則是受湖北省海峽兩岸交流促進會邀請，前往湖北省展開為期5天參訪行程，也藉此行銷苗栗縣文化觀光、農特產品及促進工商交流。

他說，回台前，與湖北省共同敲定8月下旬，將在苗栗縣舉辦首屆「湖北文化週」系列活動，內容涵蓋文化觀光論壇、兩岸食神廚藝友誼賽、歌舞聯歡晚會、社區基層交流及旅遊文化踩線等5大主軸，盼擴大雙方交流交往、增進兩岸融合發展，攜手創造多贏局面。。

苗栗縣府指出，「湖北文化週」系列活動由苗栗縣政府、湖北省海峽兩岸交流促進會共同主辦，協辦單位涵蓋武漢市、襄陽市、宜昌市、十堰市海峽兩岸交流促進會及苗栗縣文化觀光局，苗栗縣觀光協會等社團。