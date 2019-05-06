竹市青草湖水域開玩 增設天鵝船遊湖

2019-05-06 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市政府於5、6月加碼推出春遊系列活動「新竹好好玩 划出青草湖」，民眾住宿於配合春遊專案之飯店，只要憑住宿證明就能免費體驗立式划槳及天鵝船，提供新竹市民眾及外縣市民眾來青草湖有更多遊湖體驗新選擇。

城市行銷處長顏章聖表示，新竹市春遊系列活動陸續展開，市府將於6月22日舉辦「2019青草湖SUP水上運動嘉年華」，水陸資源結合─青草湖風景區的水域生態及青草湖風景區的環湖步道等資源搭配趣味闖關活動，帶動新竹在地運動觀光風氣。

青草湖水域遊憩中心106年委外至今邁入第3年，業者除推廣立式划槳SUP等水上活動，5月起同時開放天鵝船試營運，業者表示，配合端午節將首次舉辦「SUP龍舟板變裝競速賽」，並挑戰「百人水上漂浮瑜珈」有機會打破亞洲SUP在水面上紀錄，成為亞洲第一。

城銷處表示，配合交通部觀光局春遊專案，新竹市政府在5、6月推出春遊加碼「新竹好好玩 划出青草湖」，針對春遊自由行旅客，住宿於配合新竹市春遊專案之飯店，憑住宿證明，每房可提供2個名額免費體驗立式划槳或天鵝船。春遊團體旅客除了可申請「新竹市政府春遊專案團體旅遊優惠」亦可享免費青草湖水上活動體驗，線上預約(https://reurl.cc/nxlWe)，團體旅遊請由旅行社洽詢「青草湖水域遊憩中心」0963-086-776。