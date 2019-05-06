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余筱菁爭取特教權 楊文科：2日間照顧服務據點六月開跑

2019-05-06 13:55聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣議員余筱菁關注特教生的受教權，今天在縣政總質詢提出疑慮，她指出竹縣有390位特教生，至今沒有特教兒童日照中心的照顧，甚至竹縣家長為了讓孩子讀特幼班，只能跑到新竹市排隊，或到竹市的心路基金會排隊，才有可能讓特教孩子得到照顧，相當辛苦。

對此，新竹縣長楊文科回應，教育處在今年七八月將會有針對特教生的暑期照顧班。社會處則溪南、溪北將會設置兩個據點，預定6月份可服務，不會忽視特教的相關需求。

余筱菁說，感謝縣長楊文科這次特別承諾，會開辦兒童日照中心，以及未來新增的每個小學，都會有特幼班，她對此相當感謝，也希望後續能順利營運作業。

余筱菁說，竹縣以往在財政上都喊沒錢，導致竹縣特教孩子都沒有資源。但事實上，但特教法第九條規定，地方政府的教育經費5%必須花在特教生身上，而特教生在2歲起就是義務教育，但是竹縣長期卻忽視此問題。希望縣府加快設置特教兒童日照中心，讓家長能夠安心工作。

社會處長李國祿答覆，針對就學問題-學齡前日托中心(中重度以上)，已於108年公益彩券盈餘分配基金，新增早療日間托育及療育服務委託計畫經費329萬5000元，目前正積極接洽適合承接早療機構的單位。

另外，社會處在溪南、溪北佈建兩處身心障礙者社區式日間照顧服務據點，協助18歲以上身障者至社區式間照顧中心接受服務，服務內容包括自我照顧訓練、健康促進、文康休閒、輔具使用訓練、復健訓練等，以上2個據點已於今年4月底完成採購程序，預計今年6月份正式提供服務。

(1)溪南據點(服務鄉鎮市：竹東鎮、芎林鄉、北埔鄉、寶山鄉、橫山鄉、峨嵋鄉、尖石鄉、五峰鄉)，承辦單位：社團法人新竹縣智障福利協進會

(2)溪北據點(服務鄉鎮市：竹北市、新豐鄉、湖口鄉、關西鎮、新埔鎮)

承辦單位：社團法人桃園市社區精神復健協會

縣議員余筱菁（右）說，感謝縣長楊文科（左）這次特別承諾，會開辦兒童日照中心，以及...
縣議員余筱菁（右）說，感謝縣長楊文科（左）這次特別承諾，會開辦兒童日照中心，以及未來新增的每個小學，都會有特幼班。記者郭政芬／攝影
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