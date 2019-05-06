手札標註大陸國慶日挨批 苗縣府：帽子扣太大

2019-05-06 13:39 中央社 苗栗縣6日電



苗栗縣議員曾玟學在臉書分享苗栗縣政府印製的工作手札，裡頭將「大陸地區 10月1日」標註是「國慶日」，他質疑縣府是用公帑印製中國大陸的統戰文宣。 圖擷自 曾玟學臉書粉絲專頁 分享 facebook

苗栗縣政府印製工作手札，10月1日標註「國慶日」，10月10日為「雙十節」。民代質疑，拿公帑印製中國大陸的統戰文宣品。苗縣府今天指出，年曆以實用為主，帽子扣太大了。

苗栗縣政府水利處印製108年度工作手札，前幾頁內容，介紹近期苗栗縣規劃的苗北綠色客廳、苗中城鎮之心等城鄉建設；接著在年曆部分，第一頁印有「台灣及大陸國定假日＆節日一覽表」。

苗栗縣議員曾玟學表示，在這份由政府機關用人民納稅錢所印製的文宣品中，竟將「台灣地區 10月10日」標註為「雙十節」，把「大陸地區 10月1日」標註是「國慶日」，兩個節日同頁併陳，令人匪夷所思，質疑縣政府用公帑印製中國大陸的統戰文宣。

他說，對岸在外交及經濟上對台灣百般打壓，敵意這麼明顯，苗栗縣政府為何還要幫他們做宣傳？

曾玟學並在臉書粉專披露此事，引起網友熱議，有人留言「自己的國慶日卻寫『雙十節』」、「投共了嗎？」認為相當傻眼；不過，也有人緩頰，苗栗地區有不少往返兩岸的台商，手札同時印製台灣及中國大陸假日節日，沒有什麼奇怪。

對此，苗栗縣水利處長楊明鐃指出，營建署補助約新台幣300萬元進行「108年度苗栗縣政府環境景觀總顧問計畫」標案，其中包含製作文宣品、記事本，因此，印製300本工作手札，發送給相關工作人員，主要是宣傳縣府城鄉風貌營造成果。

楊明鐃表示，工作手札的年曆部分是印刷廠商套用公版，以實用性、便利性為主，如果僅一頁的假日表就要說是統戰，「帽子實在太大了」。

水利處指出，若議員有疑慮，未來將考慮把歐美等主要國家的國定假日一起納入，避免引發不必要的聯想。