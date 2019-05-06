兩岸城市交流 苗栗8月下旬將辦湖北文化周

2019-05-06 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣長徐耀昌4月27日到5月3日率團參訪中國大陸，縣府今天公布8月下旬將與湖北省海峽兩岸交流促進會，合辦首屆「湖北文化周」系列活動，擴大交流交往，創造多贏局面。

徐耀昌參訪期間，先後與中國大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一、湖北省書記蔣超良、武漢市常委曹裕江會面等人會面，敲定首屆「湖北文化周」系列活動，預定8月下旬在苗栗縣登場，徐耀昌表示，這是湖北與苗栗密切交流以來，最具規模的活動，協辦單位涵蓋武漢市、襄陽市、宜昌市、十堰市海峽兩岸交流促進會及苗栗縣政府文化觀光局，苗栗縣觀光協會等社團。

湖北文化周擬定5大主軸活動，包括文化觀光論壇、第一屆兩岸食神廚藝友誼賽、兩岸一家「歌舞聯歡晚會」、社區基層交流及旅遊文化踩線，其中，文化觀光論壇將以荊楚文化與客家文化為主題，辦理「荊楚風‧客家情」鄂台文旅交流論壇，兩地學者主講、來賓交流形式進行。

食神廚藝友誼賽由武漢市相關單位與苗栗縣外燴社團合辦，設計專家品鑑、指導民眾烹調、鄉親共品佳餚等活動，另安排1到2個社福機構做菜，讓院生、院民品嘗得到湖北美味；兩岸一家「歌舞聯歡晚會」將以湖北土家、苗栗客家風情為主，巡迴苗栗市等3個鄉鎮市演出。

社區基層交流計畫將整合社區總體營造模式融入兩岸元素辦理，選擇1到2個對口社區交流，主要以座談、交流、參訪及體驗參與社區活動；旅遊文化踩線活動則組織湖北省具有來台旅遊資歷的旅行社組團來苗踩線，鼓勵湖北省來台旅遊團，將苗栗縣納入1至2天以上的行程，深度參訪觀光亮點。