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新竹市幼兒園招生 公幼5月31日起登記

2019-05-06 12:33聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市公幼(市立幼兒園、國小附設幼兒園)及非營利幼兒園採二階段登記，新竹市公幼於...
新竹市公幼(市立幼兒園、國小附設幼兒園)及非營利幼兒園採二階段登記，新竹市公幼於5月31日起登記；6所非營利幼兒園於6月13日起登記。圖／教育處提供
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新竹市政府為擴大幼兒入學機會，公幼(市立幼兒園、國小附設幼兒園)及非營利幼兒園採二階段登記，新竹市立幼兒園及新竹市國小附設幼兒園於5月31日、6月1日登記，6月2日抽籤；陽光、高峰、新科、建華、南寮及福林等6所非營利幼兒園於6月13日、14日登記，並於6月15日抽籤。若第一階段未抽中，即可在第二階段再次登記，家長可以雙重登記讓中籤機會增加。

教育處表示，新竹市目前設有28所公幼及新科、陽光、高峰、建華、南寮、福林等6所非營利幼兒園，公立、非營利幼兒園共將提供超過1500個名額。

公立及非營利幼兒園以關懷弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額才提供給一般幼兒就讀，且招生年齡以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。

教育處指出，除市立幼兒園、新科及建華非營利幼兒園為設籍竹市學童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰、福林及陽光非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記；未附設幼兒園之國 小之學區幼兒得就近登記鄰近之國小附設幼兒園。招生簡章除可至各園所索取外，並已公告於新竹市學前教育網

教育處提醒學童家長，公幼(市立幼兒園、國小附設幼兒園)及非營利幼兒園採二階段登記，每一學童每階段以登記一園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將採抽籤方式決定，若對招生事宜有任何疑義，請逕洽戶籍所在地之學區園所或洽市府教育處特殊與學前教育科，電話：03-5216121轉371、482。

新竹市公幼(市立幼兒園、國小附設幼兒園)及非營利幼兒園採二階段登記，新竹市公幼於...
新竹市公幼(市立幼兒園、國小附設幼兒園)及非營利幼兒園採二階段登記，新竹市公幼於5月31日起登記；6所非營利幼兒園於6月13日起登記。圖／教育處提供
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幼兒園新竹公幼
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