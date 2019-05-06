產房位新竹「水岸第一排」 中醫大新竹附醫誕生24寶寶

2019-05-06 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



母親節前夕，中國醫藥大學新竹附設醫院特地邀請媽媽寶寶「回娘家」，院長陳自諒感謝爸爸媽媽帶著小baby 分享新生喜悅，開心宣布到今日已經誕生24個寶寶。強調婦產科特色是「一條龍服務」，從產檢、羊膜穿刺、高層次超音波等檢查 一次搞定，孕媽咪不用舟車勞頓，奔波在不同院所檢查。

生殖醫學中心主任林孝祖指出，產房擁有「水岸第一排」的視野，面對頭前溪綠茵如草的環境，讓孕媽咪歡喜待產，產後更能安心休養。院內的第一位寶寶是在3月19號誕生，特別的是有三位寶寶不約而同在兒童節前夕4月3號出生。

郭姓媽咪在4月18號喜迎雙胞胎，女寶寶2500克，男寶寶2400克，這也是院內第一對雙胞胎。賀姓孕媽媽在第17周突然發生「腸扭轉」，如果不立即處理可能會有生命危險，經過婦產科主任蘇聖淵和一般外科醫師古君平緊急開刀拿掉壞死的腸子約60公分，母子均安，目前第20周了，兄弟雙胞胎都健康。

婦產科蘇聖淵主任建議，孕媽咪透過高層次超音波，可從頭到腳把胎兒「看」一遍，若有重大異常，至少有8到9成的機會可檢測出！高層次超音波檢查主要在20至24週進行，有需要的孕媽咪可以盡早跟產檢醫師討論檢查時間。另外，政府也鼓勵並部份補助滿34歲的高齡產婦直接做羊膜穿刺，以觀察胎兒是否有染色體異常如唐氏症的機率，準確率可高達99.9％。

另外，一種非侵入性染色體檢測(NIPT)的升級服務，只需抽取媽媽的靜脈血，通過升級的定序流程和更深的定序深度，配合專利生物信息的分析方法，一次檢測即可對於T21、T18、T13、4種性染色體套數異常，以及發生率高的7種染色體微小片段缺失，總共14種胎兒 · 染色體疾病進行篩檢，加倍呵護胎兒的健康。

醫師建陳冠儒說，懷孕時必須攝取足夠的營養，在懷孕的初期（13週之前）葉酸十分重要，能幫助胎兒神經系統的發育，如果在這段時間葉酸攝取不足，可能會使胎兒處於神經管缺損的危險之中，而富含葉酸的食物有深綠色葉菜類、水果、蛋類、肉類以及堅果等等。