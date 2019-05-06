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竹縣捕蜂捉蛇經費僅能委外2個月 余筱菁批加重消防員負擔

2019-05-06 10:58聯合報 記者郭政芬╱即時報導

議員余筱菁（左）今天在總質詢時，指出新竹縣捕蜂捉蛇的業務經費僅1百多萬，明顯不足...
議員余筱菁（左）今天在總質詢時，指出新竹縣捕蜂捉蛇的業務經費僅1百多萬，明顯不足，農業處長邱世昌回應竹縣財政的困境。記者郭政芬／攝影
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新竹縣的消防員在今年仍得捕蜂捉蛇！新竹縣議員余筱菁今天在總質詢時，指出新竹縣捕蜂捉蛇的業務經費僅100萬，加上中央補助30萬，若以一件4000元起跳，大約兩個月就把經費用完後，就得由消防員來負責了，根本就是加重消防員的業務。

余筱菁說，與竹縣相比，苗栗財政困難，仍編列捕蜂捉蛇的業務790萬、彰化也是一千多萬，許多縣市都是5百萬起跳。苗栗和竹縣都是山區多，捕蜂捉蛇的業務多，相較之下，竹縣編列的經費明顯不足，竟然才1百多萬。

農業處長邱世昌回應，新竹縣捕蜂捉蛇一年約有3千件，需要一千多萬，新竹縣因為財政問題，去年編列1百萬，今年有再增加、編列到2百萬，大多抓蛇由消防隊協助，捕蜂業務盡量都是委外。目前中央依照各縣市的財力只補助部分，而且只補助前3年，竹縣因此只能獲得30％預算的補助額，民國110年以後就要完全自籌。

余筱菁說，農業處長期把此業務推給消防局，非常不負責任，建議縣府消防局可把捕蜂捉蛇的業務委給義消協助，並補貼一些費用，或是直接委外處理，廠商另外捕捉這些東西還可以賣錢，其實是有利潤，希望縣府能處理好，不需要再請消防員負責，恐增加其業務量。

議員余筱菁說，新竹縣捕蜂捉蛇的業務經費僅100萬，加上中央補助30萬，若以一件4...
議員余筱菁說，新竹縣捕蜂捉蛇的業務經費僅100萬，加上中央補助30萬，若以一件4000元起跳，大約兩個月就把經費用完後。圖／聯合報系資料照片
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捕蜂捉蛇新竹消防員
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