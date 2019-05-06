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南崁搭乘國道客運 今下午2點起得到經國轉運站

2019-05-06 10:53聯合報 記者林育瑩╱即時報導

從南崁交流道搭乘國道客運的旅客，從今天下午2點開始，包括四家客運業者經營的6條國...
從南崁交流道搭乘國道客運的旅客，從今天下午2點開始，包括四家客運業者經營的6條國道客運路線，都轉往經國轉運站上下車。 聯合報系資料照
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從南崁交流道搭乘國道客運的旅客，從今天下午2點開始，包括四家客運業者經營的6條國道客運路線，都轉往經國轉運站上下車，未來經國站每天發車約330班次，加上停靠周邊的9條公車路線，還有正協調的1661宜蘭至桃園機場路線進駐，將提供桃園、南崁地區民眾更便捷的交通服務。

桃園市交通局長表示，啟用後的經國轉運站，將有國光、統聯、和欣、阿羅國道客運業者，6條國道客運路線進駐，包括和欣客運7500、國光客運1861、統聯客運1610、1611、阿羅哈客運3888、3999等，每天約330班次往返臺北、臺中、嘉義、臺南及高雄等地，未來也將協調統聯客運1661宜蘭羅東至桃園機場路線進駐轉運站，滿足桃園民眾搭乘需求。

而兩層樓的經國轉運站，一樓設6席月台、售票櫃台、候車區、洗手間，另配合轉乘旅客需求，規畫餐飲、便利商店等服務，二樓為機車停車場，提供180席格位，出入口在幸福路上。

為提供民眾轉乘到經國站，交通局在幸福路設置計程車招呼站、汽機車臨時接送區，騎車的民眾可從幸福路至轉運站2樓機車停車場停放。搭乘公車的民眾，可運用轉運站周邊停靠的9條公車路線，包括1662、9005、9023、189、201、702、707、707A、5059等公車路線，還有L101、L102免費公車等選擇。

另因應南崁交流道2處乘車點將撤站，交通局規畫707及189兩條轉運站接駁公車，其中707(桃園-高鐵桃園站)將原行駛國道路線改走平面道路到經國站、南崁、大竹，而189（桃園後站-經國轉運站）路線自桃園後站發車後，經中山路、龍安街、文中路、永安路、中正藝文特區至經國站。

國道客運桃園機場
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