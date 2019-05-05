台三線「樟之細路」 串連除草開跑

2019-05-05 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



千里步道協會號召40多位志工，人手一鐮刀，清除雜林野草，新竹縣關西飛鳳古道在眾人的努力下，石頭路逐漸清晰。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

40餘志工 用行動表達守護山徑

客委會推動浪漫台三線「Raknus Selu樟之細路」，北起桃園龍潭、南到台中東勢，全長約407公里，為了維護古道環境及重現舊時跨庄共下伐草的精神，昨天啟動第一場跨社區志工除草，用行動表達守護山徑的努力。

為維護樟之細路古道環境並重現舊時跨庄共下伐草精神，新竹飛鳳古道跨社區除草啟動，志工整理出原本的石頭路。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

人手一鐮刀 清除雜林野草

千里步道協會號召40多位志工，人手一鐮刀，清除雜林野草，新竹縣關西飛鳳古道在眾人的努力下，石頭路逐漸清晰。台灣千里步道協會執行長周聖心說，「除草」不只是山徑維護的行動，更是現代公民社會公私協力與在地文化活力的展現，客家人傳統會在過年、伯公吃福、清明、中元、端午或農曆十月半等不同時間點，出動壯丁做公工的維護山路傳統。

連94歲老翁徐雲銓也拿著鐮刀砍除遮擋路徑的竹子。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

客委會委請千里步道協會踏查，傾力推動兩年逐步串連完成從桃園龍潭至台中東勢間的樟之細路，周聖心說明，樟之細路主線約2百多公里，其中有6段古道因很少人走訪、荒煙蔓草，需結合地方志工、社團來幫忙除草，昨天是第一場除草活動，未來還會進行，將客家傳統團結守護鄉里、維護自家村落周邊山路的精神，延續發揚。

志工們整理出原本的石頭路。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

獨具台灣原民、客家特色的「樟之細路」，千里步道協會經過兩年踏勘，將古道串連起來，全程約407公里，北起桃園龍潭，經新竹關西、芎林、竹東、北埔、峨眉，至苗栗頭份、三灣、頭屋、獅潭、大湖、卓蘭，最後延伸到台中東勢、石岡。

客委會產業營造科長廖子強指出，樟之細路沿線串連古道、山徑、農路，體現客家以前的開闢路徑、民生物資來往管道，未來結合在地民宿、文創業等資源，透過步行深入在地的文化。

客委會除串連古道推國旅市場，今年浪漫台三線上的苗栗鳴鳳古道，預計11月與韓國濟洲偶來步道締結友誼，建立雙邊步道指標，邀國際友人前來台灣走訪古道，體驗在地傳統客家文化。