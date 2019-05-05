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太極門中壢道館感恩26周年 點亮心燈伍伍同心

2019-05-05 20:45聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市太極門中壢道館今天在道館，熱鬧舉行成立26周年「感恩26伍伍同心」慶祝活動，現場400多名民眾與貴賓們，手持燈籠象徵點亮心燈同心傳愛，期望良心覺醒，共同響應國際良心日宣言連署，為世界的祥和盡一份心力。

太極門氣功養生學會，致力於弘揚太極門文化，促進世人身心靈健康，太極門弟子跟隨掌門人洪道子，推動愛與和平的理念，平日練氣養生，強身健體，敦親睦鄰，熱心公益，為鄉里帶來正向的力量。

成立26周年慶除邀與會貴賓致詞嘉勉，元貞中醫診所院長沈睦森也分享練氣養生、樂活人生之道，宣導「現在不養生，以後養醫生」，預防勝於治療觀念，建立自己的健康防護罩，才能樂活人生。

沈睦森分享經驗指出，現代人因為「想太多」造成心病，憂慮、焦慮、恐慌、強迫，要想得簡單一點，開心很重要。練氣功簡單、安全方便、有效，到老都可用，還可以幫助心情的平靜，平靜可以避免想太多，更快達到心情愉悅。

活動現場也安排闖關遊戲，犀利大考驗、一搥定音、神氣對對碰、命運大驚喜等，寓教於樂的親子闖關遊戲關卡；加起來超過800歲的銀髮族阿公阿嬤，也展現平日練氣養生的成果，跳出輕快的舞步，樂活迎接嘉賓。

太極門中壢道館今天歡慶26週年慶，一家大小玩闖關園遊會超開心。圖／太極門中壢道館
太極門中壢道館今天歡慶26週年慶，一家大小玩闖關園遊會超開心。圖／太極門中壢道館
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太極門中壢道館今天歡慶26週年慶，現場民眾與嘉賓，提著良心燈籠與太極門燈籠，一同...
太極門中壢道館今天歡慶26週年慶，現場民眾與嘉賓，提著良心燈籠與太極門燈籠，一同點亮心燈同心傳愛。圖／太極門中壢道館
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