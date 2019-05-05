太極門中壢道館感恩26周年 點亮心燈伍伍同心

2019-05-05 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市太極門中壢道館今天在道館，熱鬧舉行成立26周年「感恩26伍伍同心」慶祝活動，現場400多名民眾與貴賓們，手持燈籠象徵點亮心燈同心傳愛，期望良心覺醒，共同響應國際良心日宣言連署，為世界的祥和盡一份心力。

太極門氣功養生學會，致力於弘揚太極門文化，促進世人身心靈健康，太極門弟子跟隨掌門人洪道子，推動愛與和平的理念，平日練氣養生，強身健體，敦親睦鄰，熱心公益，為鄉里帶來正向的力量。

成立26周年慶除邀與會貴賓致詞嘉勉，元貞中醫診所院長沈睦森也分享練氣養生、樂活人生之道，宣導「現在不養生，以後養醫生」，預防勝於治療觀念，建立自己的健康防護罩，才能樂活人生。

沈睦森分享經驗指出，現代人因為「想太多」造成心病，憂慮、焦慮、恐慌、強迫，要想得簡單一點，開心很重要。練氣功簡單、安全方便、有效，到老都可用，還可以幫助心情的平靜，平靜可以避免想太多，更快達到心情愉悅。